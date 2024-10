Hlas-SD avizuje návrh na zmenu volebného systému

Bratislava 19. októbra (TASR) - Koaličná strana Hlas-SD chce na budúci rok predstaviť návrh zmeny volebného systému. Uviedol to jej líder a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok po sobotňajšej programovej konferencii strany v Liptovskom Mikuláši. Avizoval, že chcú posilniť regióny.



"Slovenské regióny sa budú mať lepšie, ak budú rozhodovať sami o sebe. O osude Slovenska nemôže predsa rozhodovať len Bratislava. Hlas chce vrátiť skutočnú moc našim slovenským regiónom. Preto verejne oznamujem, že Hlas na budúci rok predstaví nový a oveľa spravodlivejší volebný systém. Predstavíme ho bez ohľadu na to, akých politických reakcií sa dočkáme, pretože to urobíme kvôli ľuďom," povedal.



Detaily návrhu Šutaj Eštok nekonkretizoval. "Dôležitý je princíp, ktorý znie, aby každý jeden slovenský región mal priamo zastúpeného svojho poslanca v Národnej rade SR," uzavrel.