HLAS-SD BUDE POKRAČOVAŤ V ROKOVANIACH O VLÁDE LEN SO SMEROM A SNS

Bratislava 10. októbra (TASR) - Hlas-SD bude viesť ďalšie rokovania o zostavení vlády iba so stranami Smer-SD a SNS. Jednomyseľne o tom rozhodlo utorkové predsedníctvo strany. Informoval o tom predseda Hlasu Peter Pellegrini.



Pellegrini zdôvodnil, že podoby možnej koalície zadefinovalo aj KDH, keď odmietlo účasť vo vláde so Smerom a zároveň zdôrazňovalo červené čiary voči Progresívnemu Slovensku (PS). Strana odmieta tiež povolebný pat. "Možnosť, že by žiadna vláda na Slovensku nevznikla, neprichádza v žiadnom prípade do úvahy," vyhlásil Pellegrini. Líder Hlasu ocenil aj ponuku PS. Podotkol však, že mu nešlo o kreslo premiéra.



Poverenie na zostavenie vlády má predseda víťaznej strany vo voľbách Smer-SD Robert Fico. Neformálne rokovania viedlo aj PS, ktoré chcelo vytvoriť štvorkoalíciu s Hlasom, KDH a SaS.