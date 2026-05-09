Hlas-SD chce nulovú daň pre matky minimálne štyroch
Autor TASR
Topoľčany 9. mája (TASR) - Ambíciou koaličného Hlasu-SD je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa i nulová daň z príjmu pre matky minimálne štyroch detí. Na sobotnej tlačovej konferencii v Topoľčanoch to avizovali predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a podpredseda Hlasu-SD a minister práce Erik Tomáš. Bez zohľadnenia týchto opatrení bude mať podľa nich Hlas-SD problém podporiť budúcoročný štátny rozpočet.
„Máme jasnú ambíciu, aby príspevok pri narodení dieťaťa išiel, poviem to, o stovky eur vyššie,“ zdôraznil Šutaj Eštok. Zámerom je zvýšenie príspevku zo súčasných približne 830 eur na 1000 eur. Tomáš poukázal na to, že výška príspevku sa nemenila od roku 2014. „Chceme stanoviť, aby matkám, ktoré vychovali štyri a viac detí, bola úplne odpustená daň z príjmu,“ doplnil.
Obaja pripustili diskusiu o stanovení nižšej hranice počtu detí, napríklad na úrovni tri a viac. „Nulová daň z príjmu pre pracujúce matky je jednou z podmienok, ktorú Hlas bude chcieť presadiť. V opačnom prípade budeme mať aj veľký problém podporiť štátny rozpočet,“ povedal Šutaj Eštok. Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa matiek vymenoval aj ďalšie opatrenia, ktoré strana už presadila na pomoc ženám a matkám. Zopakoval tiež, že 13. dôchodky sú pre Hlas-SD nedotknuteľné.
