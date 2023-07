Hlas-SD chce pre plánované zmeny pri reforme nemocníc dvojročný odklad

Bratislava 29. júla (TASR) - Mimoparlamentný Hlas-SD chce dvojročný odklad pri niektorých plánovaných zmenách, ktoré má priniesť optimalizácia siete nemocníc. Ide napríklad o rušenie niektorých nemocničných oddelení. Strana to uviedla v reakcii na petíciu obyvateľov Myjavy a Partizánskeho, ktorou žiadajú zachovať miestne pôrodnice.



"Dvojročný odklad je nevyhnutnou podmienkou na to, aby sa uskutočnili zmeny, ktoré nebudú mať negatívny dosah na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov Slovenska v regiónoch," skonštatoval podpredseda Hlasu Richard Raši. Získa sa tak podľa jeho slov čas na dobudovanie ambulantnej siete a úpravu optimalizácie.



Súčasná podoba optimalizácie siete nemocníc bola podľa jeho slov šitá horúcou ihlou a ľuďmi, ktorí nemali žiaden kontakt s realitou. "Pre státisíce ľudí by obmedzila prístup k zdravotnej starostlivosti," dodal.



Reformu nemocníc prijal parlament vlani. Prvé reálne zmeny by mali ľudia v praxi pocítiť v nemocniciach v roku 2024. Reforma má definovať nárok pacienta, zabezpečiť vyššiu a dostupnú kvalitnú zdravotnú starostlivosť, stanoviť jasné čakacie lehoty a stabilizáciu siete nemocníc. Okrem iného prinesie aj rušenie pôrodníc, kde sa ročne narodí menej ako 400 detí. Ide o pôrodnice v Snine, Kráľovskom Chlmci, Revúcej, Myjave a Partizánskom. Miestni obyvatelia žiadajú ich zachovanie. Ministerstvo zdravotníctva ozrejmilo, že pacientky budú presunuté do nemocníc v okolí. Presun podľa neho prinesie kvalitnejšiu starostlivosť o rodičky a novorodencov.