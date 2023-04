Hlas-SD chce rozšíriť kamerové systémy aj spoluprácu mestských polícií

Čadca 27. apríla (TASR) - Mimoparlamentná strana Hlas-SD chce zlepšiť bezpečnosť samospráv rozšírením kamerových monitorovacích systémov a podporou susedskej spolupráce mestských a obecných polícií. Taktiež aj zriaďovaním komunálnych pultov ochrany, protialkoholických izieb a pilotným projektom metropolitných polícií. Predstavitelia strany o tom informovali vo štvrtok na tlačovej konferencii v Čadci.



Podľa experta strany na samosprávu Michala Kaliňáka zvolal dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec prvé rokovanie Rady vlády pre prevenciu kriminality až po troch rokoch. "Bezpečnosť v mestách a obciach je úplne v kúte. Táto ignorácia spôsobuje vážne problémy so zabezpečovaním poriadku a umocnením pocitu istoty ľudí v mestách a obciach. Kým za tejto vlády neboli pre mestá a obce vyčlenené žiadne peniaze na kamerové systémy, tri roky predtým išlo samosprávam takmer 11 miliónov eur," skonštatoval Kaliňák.



Dočasne poverený minister vnútra by mal podľa neho zabezpečiť urýchlené sprístupnenie centrálnej evidencie správnych deliktov a priestupkov pre orgány verejnej moci. Zároveň by mal zabezpečiť aj vytvorenie jednotného centrálneho registra evidencie funkčných kamier a kamerových systémov, ktoré prevádzkujú mestá a obce.



Ministerstvo vnútra (MV) SR sa podľa hovorkyne Zuzany Eliášovej dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam, ktoré vo štvrtok zazneli na tlačovej konferencii zástupcov strany Hlas-SD. "Z dôvodu obmedzených zdrojov kapitoly MV SR bolo potrebné pri zostavovaní rozpočtu na roky 2020 až 2024 prehodnotiť všetky výdavky. Prioritne sa zabezpečovali výdavky na prevádzku a nevyhnutnú operatívu útvarov kapitoly MV SR a výdavky spojené s riešením situácií, súvisiacich predovšetkým s pandémiou COVID-19 a konfliktom na Ukrajine," uviedla Eliášová.



"Aj napriek týmto skutočnostiam ministerstvo iniciovalo a presadilo v prospech zvyšovania bezpečnosti obyvateľov a samospráv budovanie kamerových monitorovacích systémov v rámci aktuálneho Operačného programu Slovensko (2021-2027)," dodala hovorkyňa MV SR.



Pripomenula, že rezort vybudoval zo zdrojov Európskej únie (Európsky sociálny fond) a v spolupráci so samosprávami sieť informačných kancelárií pre obete trestných činov. "Od roku 2020 pomohli takmer 3000 obetiam trestných činov a poskytli viac ako 1500 vzdelávacích preventívnych aktivít pre viac ako 30.000 detí, mládeže, dospelých aj seniorov," uviedla Eliášová.



Hrubým klamstvom v tvrdeniach zástupcov strany Hlas-SD podľa nej bolo, že dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec zvolal prvé rokovanie Rady vlády pre prevenciu kriminality po troch rokoch. "Počas tohto volebného obdobia boli štyri zasadnutia, kde sa prijali viaceré strategické kľúčové dokumenty. Z čoho do praxe vzišli napríklad spomínané informačné kancelárie, či dokument stratégie prevencie kriminality, ktorý jasne popisuje aj zriadenie záchytných izieb," uzavrela Eliášová.