Hlas-SD i Demokrati by podporili mimoriadnu schôdzu k pediatrom

Bratislava 9. augusta (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR z mimoparlamentných strán Hlas-SD a Demokrati by podporili otvorenie mimoriadnej schôdze k situácii s pediatrami. Vyplýva to z vyjadrení podpredsedníčky Hlasu-SD Zuzany Dolinkovej a volebnej líderky Demokratov Andrey Letanovskej. Strana ĽSNS zaujme stanovisko k programu po porade, uviedol pre TASR poslanec parlamentu Martin Beluský z ĽSNS.



"V prvom rade je potrebné vidieť materiál, respektíve legislatívu, ako bude pripravená," skonštatovala Dolinková na stredajšej tlačovej konferencii. Víta, že minister zdravotníctva Michal Palkovič v utorok (8. 8.) o situácii s pediatrami a zmenách vo fungovaní ambulantných pohotovostí rokoval so všetkými zainteresovanými. Pripomenula, že na to viackrát vyzývala.



Dolinková zároveň upozornila na to, že niektoré návrhy, napríklad skrátenie ordinačných hodín na ambulantných pohotovostiach, by sa mali realizovať až na budúci rok. "Palkovič si rozhodnutím, že sa to posúva až na 1. januára 2024, akoby umyl ruky a alibisticky posunul tento návrh až na rokovanie vlády, ktorá vzíde z predčasných parlamentných volieb," podotkla.



Zhodu v otázke zmien vo fungovaní ambulantných pohotovostí víta aj strana Demokrati. "Počkáme na konkrétne opatrenia a návrh legislatívnych zmien. Sme pripravení podporiť dobré návrhy, ktoré budú smerovať k stabilizácii situácie s pediatrami. Veľmi nám záleží na tom, aby malí pacienti neprišli na jeseň o svojho lekára," povedala Letanovská.



Opatrenia je pripravené podporiť aj Sme rodina. Predseda hnutia a parlamentu Boris Kollár nesúhlasí so všetkými návrhmi, ide však podľa neho o jediné riešenie situácie. V prípade potreby sa bude snažiť zvolať čo najskôr mimoriadnu schôdzu tak, aby bol dostatočný počet poslancov na jej otvorenie.



Strana ĽSNS sa na schôdzi odprezentuje, povedal Beluský. "K programu musíme zaujať stanovisko po porade," doplnil. Strana odmieta návrh na zvýšenie poplatkov na urgentoch a ambulantných pohotovostiach. "Zásadne nesúhlasím s akýmkoľvek zvyšovaním poplatkov v zdravotníctve. Zdravotná starostlivosť má byť v zmysle Ústavy SR bezplatná," vyhlásil Beluský. ĽSNS zároveň súhlasí so zámerom rozširovania povedomia u pacientov, kedy a s akým problémom treba navštíviť ambulantnú pohotovosť či urgent.



Hnutie OĽANO a priatelia pre TASR v tejto súvislosti poukázalo na to, že dohoda ministra zdravotníctva s lekármi má byť platná od 1. januára 2024. Zmena zákona tak podľa neho nevyžaduje, aby bola prijatá v tomto volebnom období.



SaS nevidí v tejto veci nutnosť zvolať mimoriadnu schôdzu. "Sme presvedčení o tom, že snaha rôznych politikov zaujať pred voľbami by nespôsobila schválenie rozumných opatrení, ale absurdné návrhy," podotkla poslankyňa parlamentu Jana Bittó Cigániková (SaS). Avizované návrhy sú podľa zástupcov strany len čiastočným riešením. Poukázali na to, že navrhli viaceré iné riešenia, okrem iného zmenu definície ambulantnej pohotovostnej služby či decentralizáciu jej nastavenia na vyššie územné celky.



Zástupcovia ambulancií a nemocníc sa v utorok zhodli na súbore opatrení, ktoré majú pomôcť stabilizovať ambulantnú sféru a súčasne podporiť nemocnice. Ide napríklad o zvýšenie poplatkov na urgentoch a ambulantných pohotovostiach. Konsenzus našli okrem iného aj v otázke skrátenia ordinačných hodín ambulantných pohotovostných služieb pre deti.