Hlas-SD: Matovič cestou do Ruska poprel autoritu nového predsedu vlády

Bratislava 8. apríla (TASR) - Minister financií Igor Matovič (OĽANO) zasiahol svojou cestou do Ruska do kompetencií ministra zahraničných vecí a ministra zdravotníctva. Zároveň úplne poprel autoritu nového predsedu vlády. Uviedla to mimoparlamentná strana Hlas-SD. Vyzýva tiež premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) a ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) na okamžité zverejnenie zmluvy o nákupe a dovoze vakcíny Sputnik V. Verejnosť má podľa strany právo vedieť kto, kedy, za akých podmienok a v akom objeme zmluvu podpísal.



"Svojvoľná cesta Igora Matoviča do Moskvy a Budapešti potvrdzuje, že Slovensko dnes nemá vládu Eduarda Hegera (OĽANO), ale druhú vládu Igora Matoviča," tvrdí strana. Je podľa nej neprijateľné, aby sa dotknutí ministri a koaliční partneri tvárili, že Matovičov prístup je v poriadku.



"Igor Matovič chce naďalej vládnuť Slovensku ako sultán bez akýchkoľvek pravidiel a ďalej generovať konflikty vo vláde i v celej krajine," podotkol Hlas-SD. Situácia na Slovensku sa nemôže vyriešiť fraškou v podobe rekonštrukcie vlády, do ktorej sa vrátili všetci pôvodní ministri okrem Mareka Krajčího, konštatuje strana.



Minister financií Matovič sa vo štvrtok v Moskve stretne s výkonným riaditeľom Ruského fondu priamych investícií Kirillom Dmitrijevom. Rokovanie sa má podľa rezortu financií týkať vakcíny Sputnik V. "Cieľom pracovného stretnutia je doriešenie technických záležitostí súvisiacich s realizáciou dodávok tejto vakcíny na Slovensko," ozrejmilo ministerstvo.