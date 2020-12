Hlas-SD: Je najvyšší čas, aby premiér odišiel zo svojej funkcie

Bratislava 9. decembra (TASR) - Je najvyšší čas, aby premiér Igor Matovič (OĽANO) odišiel zo svojej funkcie. Myslí si to mimoparlamentná strana Hlas-SD, podľa ktorej nie je premiér schopný viesť krajinu a zodpovednosť za svoje chyby a vinu opäť hádže na druhých. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.



"Premiér nie je schopný niesť zodpovednosť za svoje chyby a opäť zhadzuje vinu na pani prezidentku a svojho koaličného partnera. Je preto najvyšší čas, aby Igor Matovič zo svojej funkcie odišiel a dal tak ťažko skúšanej krajine aspoň jeden pekný vianočný darček," uvádza sa v reakcii strany na stredajšie vyjadrenia premiéra.



Strana pripomenula premiérov sľub, že ak sa ľudia dajú celoplošne testovať, budú mať pokojné Vianoce bez lockdownu. "Opäť ich však oklamal a za jeho zlyhanie zaplatia ľudia a zatvorené prevádzky, pričom najmä pre gastrosektor to môže byť smrteľná rana," zdôraznil Hlas-SD.



Predseda vlády priznal prehru v otázke presadenia plošného testovania ako alternatívy lockdownu. Uviedol to v súvislosti s odlišnými postojmi s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou i prístupom k nákupu antigénových testov zo strany Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Pri prezidentke pripomenul jej spochybnenie logistického zabezpečenia prvej fázy plošného testovania i nesúhlas s povinnou formou testovania v ďalších plánovaných fázach. "De facto vyriekla ortieľ nad decembrovým plánovaným testovaním," povedal Matovič.



Ministra hospodárstva Richard Sulíka (SaS) zasa kritizoval v súvislosti s nákupom antigénových testov, ku ktorému jeho rezort zaviazala vláda. "Viete, ako to dopadlo, stále sa vyhovára," uviedol premiér, pričom upozornil, že prvý nákup veľkého objemu dokázala na rozdiel od Sulíkovho rezortu sprocesovať Správa štátnych hmotných rezerv SR rýchlo.