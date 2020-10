Hlas-SD kritizuje opatrenia prijaté v súvislosti s novým koronavírusom

Bratislava 11. októbra (TASR) – Opatrenia, ktoré v nedeľu prijal ústredný krízový štáb (ÚKŠ), sú výsledkom neschopnosti vlády SR bojovať s pandémiou nového koronavírusu tak, aby sa nemusela zásadne znižovať kvalita života ľudí a aby nemuseli byť ohrozené celé sektory slovenskej ekonomiky. Pre TASR to uviedla novovzniknutá strana Hlas-SD. Zároveň však tvrdí, že nie je čas na bojkotovanie týchto opatrení.



"Vláda premárnila leto, neposilnila stavy hygienikov a ďalších zdravotníkov a zanedbala prevenciu a osvetu. Výsledkom je, že nový koronavírus sa šíri čoraz viac bez kontroly a môže Slovensko priviesť do situácie, v ktorej sa na jar ocitlo Taliansko či Španielsko so stovkami a tisícami obetí," tvrdia poslanci okolo Petra Pellegriniho.



Za úplne neprijateľné považujú to, aby si v takejto chvíli posielali dvaja vrcholní predstavitelia vlády urážlivé odkazy cez médiá a sociálne siete. Takéto správanie podľa ich názoru výrazne spochybňuje dôveru ľudí v akékoľvek rozhodnutia vlády a neprispieva k upokojeniu situácie v spoločnosti. Poukázali na to, že nákazu sa podarí zastaviť len vtedy, ak sa budeme k ostatným správať tak, akoby sme boli infikovaní, a budeme si dávať taký pozor, akoby boli infikovaní všetci v našom okolí.



Zároveň žiadajú vládu a jej predsedu Igora Matoviča (OĽANO), aby predstavila plán pomoci postihnutým skupinám obyvateľstva. Tvrdia, že v boji s novým koronavírusom môže Slovensko uspieť, ak dodržiavanie opatrení bude pre ľudí znamenať ohrozenie ich ekonomickej existencie či výrazné zníženie ich sociálneho štandardu. "Treba pristúpiť k razantnému uvoľneniu peňazí na podporu ekonomiky a k cieleným sociálnym opatreniam pre postihnuté skupiny," komentovali.



Hlas-SD navrhuje preto zvýšenie pandemickej OČR pre rodičov, ktorí po zatvorení škôl musia ostať doma so svojimi deťmi, či pomoc mestám a obciam, ktorým dnes chýbajú prostriedky. Rovnako žiada vládu o okamžitú pomoc pre šport z prostriedkov Fondu na podporu športu a rýchle uvoľnenie prostriedkov pre "robotníkov kultúry", ktorí sú mesiace bez práce a bez príjmu.