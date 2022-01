Hlas-SD kritizuje premiérove vyjadrenia k zmene ústavy

Bratislava 15. januára (TASR) - Mimoparlamentný Hlas-SD označil vyjadrenia predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO) v súvislosti so zmenou Ústavy SR pre referendum za arogantné a popierajúce princípy demokracie. Strana tvrdí, že popierať základné právo ľuďom delegovať a odoberať moc, môže len politik, ktorý nedozrel na post predsedu vlády. Stanovisko strany TASR poskytla hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková.



"Heger svojimi vyjadreniami o vnímaní referenda ako o príležitosti pre populistov zámerne klamal, pretože musí vedieť, že úspešné referendum si vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny z celkového počtu registrovaných voličov. A také referendum bolo úspešné len raz. Heger ukázal, že táto moc sa bojí slobodnej vôle ľudí a za každú cenu robí všetko, aby prežila vo svojich kreslách do konca volebného obdobia," uviedla strana s tým, že je pripravená urobiť všetky kroky potrebné na prinavrátenie moci do rúk ľudu. "Aj za cenu, že sa uskutoční nový zber podpisov pod petičnú akciu," dodala.



Premiér v sobotu v diskusnej relácii RTVS upozornil na riziká pri doplnení Ústavy SR o možnosť skrátiť volebné obdobie Národnej rady SR aj referendom. Obáva sa častého opakovania volieb a zneužívania tejto možnosti populistami.