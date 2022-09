Bratislava 13. septembra (TASR) - Strana Hlas-SD kritizuje vládu, že stále nemá ministra školstva. Uviedla to po tom, ako prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala nových ministrov, medzi ktorými chýba šéf rezortu školstva. Ministerstvo dočasne povedie premiér Eduard Heger (OĽANO).



"Poverenie vedením ministerstva školstva premiéra, ktorý absolútne nezvláda ani svoje doterajšie povinnosti, je výsmechom všetkým žiakom, študentom a najmä ich rodičom," uviedol predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini.



Strana poukazuje na to, že ak koalícia nedokázala doteraz nájsť nového šéfa rezortu, dokazuje to jej neschopnosť. "Okyptená vládna koalícia ani po odchode SaS nebude schopná dohody a už vôbec nie schopná vládnuť," doplnili.



Pellegriniho mrzí, že prezidentka "posvätila" menšinovú vládu a prevzala za ňu časť politickej zodpovednosti. "Odborníci bez politického krytia nemajú šancu presadiť zásadné opatrenia, ktoré dnes Slovensko naliehavo potrebuje pri zdražovaní a energetickej kríze," dodal.



Premiéra Hegera predseda Hlasu označuje za hovorcu a poštára Igora Matoviča (OĽANO). "Uprednostnil chorý svet svojho predsedu pred zodpovednosťou za Slovensko. Menšinová vláda pod jeho vedením len prehĺbi chaos a mizériu, a preto by si ľudia čím skôr v predčasných voľbách mali vybrať vládu novú," myslí si Pellegrini.