Hlas-SD: Na schválenie júnového termínu volieb chýbali iba hlasy SaS

Bratislava 31. januára (TASR) - Na schválenie júnového termínu predčasných volieb chýbali iba hlasy strany SaS. Vyhlásil to líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Júnový termín (24. 6.) dával podľa strany štátnemu aparátu dostatok času pripraviť sa na predčasné voľby. TASR o tom informovala hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková.



"Bola to SaS, ktorá pomohla vysloviť nedôveru neschopnej vláde Eduarda Hegera a Igora Matoviča. Teraz nám SaS zabetónovala túto neschopnú vládu minimálne do konca septembra," skonštatoval Pellegrini. To, že odvolaná vláda bude vládnuť bez mandátu a právomocí takmer rok po svojom odvolaní je podľa neho pohŕdaním demokraciou.



Rozpad koalície, ktorá sa začala s ústavnou väčšinou, a jej dovedenie Slovenska k predčasným voľbám je podľa predsedu mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku lepšie ako pokračovanie agónie a hádok. "Aj tak ma to však neteší. Slovensku by bolo lepšie, ak by zvolení politici vedeli vládnuť kvalitne, slušne a celé funkčné obdobie," povedal v reakcii, ktorú TASR zaslal riaditeľ komunikačného oddelenia strany Radovan Choleva.



Predčasné voľby do Národnej rady (NR) SR sa budú konať 30. septembra tohto roka. Vyplýva to z uznesenia o skrátení volebného obdobia, ktoré poslanci odsúhlasili v utorkovom hlasovaní.