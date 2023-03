Hlas-SD navrhne, aby sa 500 eur vyplatilo ľuďom zasiahnutým chudobou

Bratislava 30. marca (TASR) - Príspevok 500 eur by mali dostať všetci ľudia pod hranicou chudoby, a to okamžite. Žiada to mimoparlamentný Hlas-SD, ktorého poslanci predložia takýto návrh do Národnej rady (NR) SR, aby sa o ňom rokovalo na májovej schôdzi. Pokiaľ líder OĽANO Igor Matovič tvrdí, že sú peniaze na to, aby ľudia dostali 500 eur za účasť v septembrových voľbách, Hlas-SD ich chce vyplácať ihneď. Vyplatenie príspevku chudobným považuje za adresnú pomoc.



Strana víta, že parlamentom neprešiel návrh na odmenu 500 eur za voľby, považuje to za politickú korupciu a protiústavný zásah do práva človeka voliť tajne. Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini na štvrtkovej tlačovej konferencii pripomenul, že na každý ich návrh na finančné príspevky ľuďom vláda reagovala, že na to nie sú peniaze.



Pellegrini dodal, že ich návrh by sa týkal napríklad pol milióna seniorov, ktorí sú na hranici chudoby, spomenul tiež matky samoživiteľky s deťmi. Príspevok by sa mal týkať aj tých, ktorí nedosahujú svojím príjmom životné minimum. Poslanci tvrdia, že chcú svojím návrhom pomôcť Matovičovi minúť peniaze, ktoré mal vyčlenené na odmenu 500 eur za voľby.