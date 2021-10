Hlas-SD ocenila ministra J. Budaja za zmenu v reforme národných parkov

Prečítajte si aj: Reforma národných parkov sa posúva na apríl budúceho roka



Bratislava 25. októbra (TASR) - Mimoparlamentná strana Hlas-SD oceňuje krok ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO), ktorý sa rozhodol zmeniť reformu národných parkov. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.povedal expert Hlasu pre životné prostredie Peter Kalivoda.Environmentálna legislatíva musí podľa Hlasu-SD chrániť prírodu, no zároveň umožniť životný priestor pre ľudí bývajúcich v chránených územiach, stanoviť podmienky pre turistov a vytvoriť fungujúci a udržateľný segment hospodárstva.K prvému aprílu budúceho roka by sa mali pod ochranárov previesť štátne pozemky v národných parkoch Slovenský raj a Pieninský národný park. Reforma národných parkov sa mala pôvodne začať už od januára budúceho roka. V ostatných národných parkoch by mal presun zahŕňať len územia s najprísnejším štvrtým a piatym stupňom ochrany. Pri ostatných územiach sa vo zvyšných siedmich národných parkoch začne zonácia. Ministri sa spoločne dohodli aj na polkilometrovom sanačnom pásme medzi bezzásahovým územím a hospodárskymi lesmi. Budaj spolu s Vlčanom v súvislosti s reformou podpísali v pondelok memorandum o vzájomných vzťahoch.O návrhu reformy a aj pozmeňujúcom návrhu k národným parkom by sa malo hlasovať na aktuálnej schôdzi parlamentu.