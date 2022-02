Hlas-SD odsudzuje útok na Ukrajinu, považuje to za bezprecedentný čin

Bratislava 24. februára (TASR) - Mimoparlamentná strana Hlas-SD jednoznačne odsudzuje útok Ruska na Ukrajinu. Považuje to za bezprecedentný čin, ktorý je v rozpore so základnými princípmi medzinárodného práva a Charty OSN. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.



"Solidarizujeme s Ukrajinou, ktorá sa do poslednej chvíle snažila situáciu upokojiť," uviedol Hlas-SD.



Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny.