Hlas-SD podporí novelu Ústavy SR o existencii dvoch pohlaví

Bratislava 1. júna (TASR) - Hlas-SD podporí novelu Ústavy SR, ktorá má zakotviť existenciu dvoch pohlaví. No zároveň chce, aby v ústave bolo zakotvené rovnaké odmeňovanie pre mužov aj ženy. TASR o tom informovala hovorkyňa Hlasu-SD Michaela Eliášová.



„Jasne hovoríme: ak do ústavy vkladáme vetu o pohlaviach, tak aj na výplatnej páske musia byť muž a žena odmeňovaní rovnako. Žiadnej žene totiž nepomôže, že bude v ústave napísané ‚muž a žena‘, ak bude dostávať o 15 až 20 percent nižší plat ako jej mužský kolega,“ uviedla strana.



Pri nominácii guvernéra Národnej banky Slovenska platí podľa Hlasu koaličná zmluva. Pokladá preto za kľúčové a nevyhnutné jej rešpektovanie. Strana pripomína, že pred rokom niektorí koaliční partneri začali spochybňovať dohodnuté personálne nominácie, čo viedlo k napätiu vnútri koalície, a to vyústilo do vládnej krízy. „Preto apelujeme na koaličných partnerov, aby sme našu energiu radšej venovali práci pre ľudí a Slovensko,“ skonštatoval Hlas.



Zároveň chce spravodlivosť aj pre regióny. Keďže má Slovensko osem krajov, Hlas-SD odmieta, aby o osude celého štátu rozhodovali len poslanci z Bratislavy. Preto chce otvoriť diskusiu o volebnom systéme. „Dnes to však znemožňuje tzv. Matovičova veta strachu, ktorou si Igor Matovič zabetónoval jeden volebný obvod a zavrel dvere všetkým, ktorí chcú, aby v parlamente sedeli ľudia, ktorých poznáte a sú z vášho mesta, z vášho kraja,“ podotkla Eliášová.