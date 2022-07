Hlas-SD podporil výzvu týkajúcu sa návrhu zvýšenia platov zdravotníkov

Prečítajte si aj: Organizácie vyzvali na predstavenie návrhu zvýšenia platov čo najskôr

Bratislava 8. júla (TASR) - Mimoparlamentný Hlas-SD podporil výzvu zdravotníckych organizácií na bezodkladné predstavenie návrhu zvýšenia platov pre zdravotníkov. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.skonštatoval exminister zdravotníctva a podpredseda strany Richard Raši. Poukázal, že nemocnice pre nedostatok personálu opäť odkladajú plánované zákroky.Raši skritizoval ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), že nedodržal termín, kedy mal predstaviť návrh na zvýšenie platov.dodal.Peniaze pre zdravotníkov podľa neho v schválenom rozpočte sú.ozrejmil s tým, že vládna koalícia to dvakrát odmietla.Zdravotnícke organizácie v piatok vyzvali vládu a poslancov Národnej rady SR na bezodkladné predstaveniu návrhu zvýšenia platov zdravotníkov v čo najkratšom čase. Opätovne upozornili na nedostatok zamestnancov v zdravotníctve a poukázali, že bez vyriešenia platového ohodnotenia sa problémy len prehlbovať.Do spoločnej výzvy sa zapojili Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, odborové organizácie pri Záchrannej zdravotnej službe (ZZS) v Bratislave a ZZS Košice, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov a Slovenská komora fyzioterapeutov.Návrh zvýšenia platov mali pôvodne predstaviť koncom júna, avizoval to Lengvarský. Dovtedy to chcel stihnúť aj minister financií Igor Matovič (OĽANO).