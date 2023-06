Hlas-SD povedie do volieb Pellegrini, nasledovať budú Saková a Raši

Bratislava 30. júna (TASR) - Hlas-SD povedie do predčasných parlamentných volieb jeho líder Peter Pellegrni. Dvojkou na kandidátnej listine bude exministerka vnútra Denisa Saková, tretie miesto obsadil Richard Raši. Kandidátnu listinu už strana podala na Ministerstve vnútra (MV) SR, predstavila ju na piatkovej tlačovej konferencii.



Pellegrini ozrejmil, že kandidátku tvorili podľa stanov, navrhol ju on ako predseda a schválilo ju predsedníctvo. Vylúčil vonkajšie vplyvy pri tvorbe kandidátky. Priblížil, že sú na nej poslanci Národnej rady SR zo strany Hlas-SD, 20 členovia predsedníctva, krajskí predsedovia, pár nových tvárí, ľudia zo strany Dobrá voľba, ktorá sa zlúčila s Hlasom-SD, a okresní predsedovia Hlasu-SD.



V prvej päťke budú aj Erik Tomáš a Zuzana Dolinková. Nasledovať budú Matúš Šutaj Eštok, Branislav Becík, Michal Kaliňák, Tomáš Drucker, Peter Kmec. Jedenástku obsadil Peter Žiga. Bývalá rektorka policajnej akadémie Lucia Kurilovská bude kandidovať z 23. miesta a posledné, 150. miesto kandidátky strany patrí Lukášovi Pellegrinimu.



"Hlavným programovým cieľom Hlasu-SD je vybudovať zo Slovenska silný štát, ktorý sa dokáže postarať o každého jedného človeka a dať mu nádej na lepšiu budúcnosť. Aby sme takýto silný štát dokázali vybudovať, potrebujeme na to aj silný tím," uviedol Pellegrini. Hlas-SD označil za stranu konsenzu, spolupráce a nie konfliktu. Prinášať chce jasne čitateľnú politiku, slušnú a bez nenávisti. Pellegrini dodal, že v strane chcú prinášať riešenia a odmietajú extrémizmus.



Dodal, že 30. septembra si budú občania vyberať, či chcú návrat do minulosti, pokračovanie chaosu alebo chcú dať šancu experimentu bez skúseností s riadením štátu. Hlas-SD podľa jeho slov ponúka alternatívu a odbornú stabilnú politiku so zameraním na riešenie problémov ľudí.



Po nástupe do vlády chce strana upratať "katastrofu", ktorá v krajine podľa Pellegriniho ostala po vládach Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Riešiť chce Hlas-SD zdražovanie a priniesť pomoc ľuďom. Vypracovať chcú národný plán na definitívne odstránenie regionálnych rozdielov. "Musíme robiť skokové a veľké odvážne rozhodnutia a nie len udržovať niečo tak, aby to fungovalo," podotkol.



Zo stého miesta kandidátky Hlasu-SD sa bude o podporu voličov uchádzať nezaradený poslanec Patrick Linhart. Pre Pellegriniho stranu sa podľa vlastných slov rozhodol aj preto, lebo poslanci zo strany podporovali v parlamente jeho návrhy. "Aby sme tak mohli spoločne dokončiť projekty, za ktorými vždy táto strana stála a hlasmi svojich poslancov aj dokázateľne dlhodobo podporovala," uviedol Linhart.