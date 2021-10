Hlas-SD: Pozitívny krok Budapešti k pôde nesmie ostať jediný

Bratislava 12. októbra (TASR) - Zrušenie uznesenia maďarskej vlády o zriadení fondu na výkup pôdy je podľa mimoparlamentnej strany Hlas-SD pozitívnym krokom. Nesmie však ostať jediným a musia ho nasledovať ďalšie. V stanovisku to uviedla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková v reakcii na to, že vláda Maďarska zrušila uznesenie o nákupe poľnohospodárskej pôdy v susedných krajinách.



"Po záujme skupovať slovenskú pôdu sa musí skončiť aj ekonomická podpora maďarskej vlády športu a kultúry v zahraničí, či skupovanie budov cez rôzne nastrčené nadácie," povedal poslanec Národnej rady SR a tajomník strany pre zahraničnú a európsku politiku Peter Kmec.



Strana žiada, aby sa Budapešť vrátila k oficiálnym bilaterálnym dohodám, ktoré vytvárajú štandardný rámec spolupráce a pomoci pre menšiny, bez prijímania osobitných a neštandardných opatrení. "To je jediná cesta, ako vyjsť zo slepých uličiek, akou bola táto v prípade nákupu slovenskej pôdy Budapešťou," dodal Kmec.



Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) rovnako víta rozhodnutie maďarskej vlády o zrušení nákupu pôdy na Slovensku. Podľa neho sú takéto kroky v Európskej únii a v 21. storočí neakceptovateľné a vedú len k rozdúchavaniu etnického napätia. "Som rád, že rozhodnutie o nákupe pôdy bolo zrušené a verím, že podobné nápady sa už nebudú diať. Poškodzujú totiž najmä všetkých tých ľudí, ktorí na národnostne zmiešanom území žijú," uviedol Štefanec



O zrušení uznesenia informoval šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS), ktorý to považuje za dôkaz nevyhnutnosti vzájomných konzultácií a intenzívneho dialógu o všetkom, čo obe krajiny robia vo svojich vzájomných vzťahoch.



Korčok sa nedávno stretol s maďarským ministrom zahraničia Péterom Szijjártóom. Na spoločnej tlačovej konferencii naznačil otázku skupovania budov v Košiciach i poľnohospodárskej pôdy maďarskou vládou. Šéf diplomacie vtedy zdôraznil, že Slovensko požiadalo Maďarsko, aby svoje vládne programy, ktoré majú presah na Slovensko, robili po vzájomnej konzultácii a dohode.