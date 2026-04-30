Hlas-SD predloží návrh skrátiť volebné obdobie referendom
Šutaj Eštok pripomenul, že túto zmenu chceli presadiť už v opozícii.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 30. apríla (TASR) - Koaličná strana Hlas-SD predloží do Národnej rady (NR) SR návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie referendom. Urobí tak na ďalšej schôdzi v rámci pozmeňujúceho zákona k jej návrhu na predĺženie volebného obdobia v samosprávach. Vyplýva to z vyjadrenia lídra strany Matúša Šutaja Eštoka na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„V parlamente bola minulý týždeň ukončená rozprava o ústavnom zákone z dielne Hlasu, ktorý hovorí o tom, že chceme dať našim samosprávam možnosť päťročného funkčného obdobia. Tento návrh v prvom čítaní prešiel. Preto chceme na budúcej schôdzi, v rámci druhého čítania, prísť s pozmeňujúcim návrhom, ktorý zákon upraví tak, aby bolo možné a sfunkčnené referendum, ktoré umožní predčasné ukončenie volebného obdobia,“ avizoval.
Šutaj Eštok pripomenul, že túto zmenu chceli presadiť už v opozícii. „Hovoríme o tom aj dnes ako vládna strana. Samozrejme, pri nastavení určitých štandardov, o ktorých sa chceme baviť s našimi koaličnými partnermi,“ dodal. Pri referende treba podľa neho nastaviť pravidlá. On sám si vie predstaviť isté obmedzenia, napríklad, aby sa referendum nemohlo konať v určitom úseku po tom, ako vláda získa dôveru, alebo v nejakom období pred riadnymi parlamentnými voľbami. „Pretože by išlo o zbytočné míňanie peňazí v rámci štátneho rozpočtu,“ okomentoval.
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) si myslí, že hlasovanie o návrhu ukáže, či je opozícia farizejská alebo či referendum naozaj chce. „Som zvedavý, či zmenu, tak ako deklarujú, aj reálne podporia,“ povedal. Upozornil pri tom na reakcie opozície po tom, čo prezident Peter Pellegrini vylúčil otázku o predčasných voľbách v referende, keďže bola podľa neho v rozpore s ústavou.
Členovia Hlasu sa vyjadrili aj k návrhu koaličného Smeru-SD k úprave voľby zo zahraničia. Zmenu spôsobu hlasovania, teda nahradenie voľby poštou hlasovaním na ambasádach, podľa vlastných slov podporujú. Hovorili pri tom o potrebe tajnosti volieb. Šutaj Eštok deklaroval, že klub Hlasu návrh pri hlasovaní o posune do druhého čítania podporí. „V druhom čítaní budeme diskutovať ešte o tom, aby sme cez pozmeňujúci návrh umožnili možnosť voľby zo zahraničia čo najväčšiemu počtu občanov, skrz možno naše konzuláty alebo inými technickými zmenami,“ dodal.
