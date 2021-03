Hlas-SD: Premiér namiesto upokojenia situácie šíril lož a nenávisť

Bratislava 6. marca (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽANO) namiesto upokojenia situácie či vysvetlenia nových opatrení šíril lož a nenávisť. V reakcii na vystúpenie predsedu vlády v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedla mimoparlamentná strana Hlas-SD.



"Svojím vystúpením opäť potvrdil, že na svoj post mentálne nedorástol a mal by z neho okamžite odísť," dodala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. Premiér podľa strany klamal v priamom prenose o tom, že prezidentka Zuzana Čaputová vítala americkú vakcínu, a klamal aj v tom, že sa na základe jeho rozhodnutia na jeseň neotvorili kiná.



"Rukojemníkom koaličného sporu sa čím ďalej, tým viac stáva aj naša zahraničná politika a ak to bude takto pokračovať, budú čoraz ohrozovanejšie slovenské národné záujmy," upozornila Medveď Macíková. Strane sa nepozdáva ani to, že premiér opätovne osočoval koaličného partnera.



Premiér v relácii uviedol, že minister hospodárstva Richard Sulík urobí všetko pre to, aby súčasná vláda padla. Poznamenal, že má informácie o tom, že Sulík sa snaží kontaktovať rôznych poslancov a usiluje sa o predčasné voľby, aj keď pred verejnosťou tvrdí opak. Sulík tvrdenia odmietol, označil ich za klamstvá.