Hlas-SD: Premiér potvrdil, že vláda nevie riešiť drastické zdražovanie

Bratislava 5. februára (TASR) - Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) by sa mal ísť pozrieť do najbližšej predajne potravín, aby zistil ako "kvalitne" sa Slovensko pripravilo na vlnu zdražovania. Predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini tým reagoval na premiérove vyhlásenia v diskusnej relácii Sobotné dialógy, že okolité štáty pri opatreniach kompenzujúcich rast cien energií a potravín len dobiehajú to, čo Slovensko už urobilo.



"Premiér potvrdil, že vláda nevie a nechce riešiť drastické zdražovanie, ktoré trápi čoraz viac ľudí na Slovensku. Občania sa nedozvedeli jediné konkrétne opatrenie, ktorým chce vláda pomôcť svojim občanom," upozornil Pellegrini.



Opozičný líder zopakoval, že jediným riešením súčasnej situácie, v ktorej vláda namiesto riešenia problémov a zjednocovania spoločnosti prehlbuje polarizáciu, sú predčasné voľby.



Premiér v sobotnej diskusnej relácii RTVS uviedol, že Slovensko predbehlo okolité štáty pri opatreniach, ktoré majú kompenzovať rast cien energií a potravín. Spomenul, že takýmito opatreniami boli napríklad vyplatenie 13. dôchodku či odmeny za očkovanie pre seniorov. Ale i jednorazové odmeny pre pracovníkov v štátnej a verejnej správe a dotácie do regulácie cien energií. Heger kvantifikoval tieto opatrenia v stovkách miliónov eur.