< sekcia Slovensko
Hlas-SD: Prezident rozhodol tak, ako na základe Ústavného súdu musel
Z nemožnosti ukončiť volebné obdobie referendom viní bývalých koaličných politikov.
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini rozhodol o vypísaní referenda tak, ako aj na základe verdiktu Ústavného súdu SR musel. V reakcii na prezidentovo rozhodnutie to vyhlásil koaličný Hlas-SD. Z nemožnosti ukončiť volebné obdobie referendom viní bývalých koaličných politikov.
„Strana Hlas sa pred piatimi rokmi intenzívne podieľala na petičnej akcii za vypísanie referenda o predčasných voľbách, pretože vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera boli pre Slovensko čistou katastrofou. Ale prezidentka Zuzana Čaputová sa namiesto vypísania referenda obrátila na Ústavný súd, či je takýto krok vôbec možný. Prekvapila tým mnohých, pretože dve takéto referendá sa v minulosti už uskutočnili. A ústavný súd povedal, že referendom nie je možné skrátiť volebné obdobie - odvtedy to máme čierne na bielom a tento verdikt je pre každého prezidenta záväzný,“ poukázala strana.
Prezident SR Pellegrini vyhlásil referendum s dvomi otázkami, ktoré sa budú týkať zrušenia tzv. doživotnej renty a obnovy Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, na 4. júla. Otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie nebude predmetom referenda, keďže je podľa hlavy štátu v rozpore s ústavou. Referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Avizovala, že sa obráti na Ústavný súd.
Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov. Ústava zároveň stanovuje, že výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak je rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
„Strana Hlas sa pred piatimi rokmi intenzívne podieľala na petičnej akcii za vypísanie referenda o predčasných voľbách, pretože vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera boli pre Slovensko čistou katastrofou. Ale prezidentka Zuzana Čaputová sa namiesto vypísania referenda obrátila na Ústavný súd, či je takýto krok vôbec možný. Prekvapila tým mnohých, pretože dve takéto referendá sa v minulosti už uskutočnili. A ústavný súd povedal, že referendom nie je možné skrátiť volebné obdobie - odvtedy to máme čierne na bielom a tento verdikt je pre každého prezidenta záväzný,“ poukázala strana.
Prezident SR Pellegrini vyhlásil referendum s dvomi otázkami, ktoré sa budú týkať zrušenia tzv. doživotnej renty a obnovy Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, na 4. júla. Otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie nebude predmetom referenda, keďže je podľa hlavy štátu v rozpore s ústavou. Referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Avizovala, že sa obráti na Ústavný súd.
Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov. Ústava zároveň stanovuje, že výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak je rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.