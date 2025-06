Hlas-SD: Prezident sa drží nadstraníckosti a prezidentskej rovnováhy

Bratislava 14. júna (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa drží svojej sľubovanej nadstraníckosti a prezidentskej rovnováhy. Pre TASR to uviedla koaličná strana Hlas-SD v rámci hodnotenia prvého roka Pellegriniho na poste hlavy štátu. Vyzdvihla tiež, že Pellegrini je vecný a konštruktívny prezident, ktorý zmierňuje situáciu doma a zároveň pestuje dobré vzťahy v zahraničí. Celé jeho pôsobenie podľa Hlasu zatiaľ nasvedčuje tomu, že bude najlepším prezidentom, akého Slovensko malo.



Hlas-SD vníma veľmi pozitívne rozhodnutie prezidenta nepodľahnúť tlaku ani jednej strany a zachovať si prezidentskú nezávislosť. To podľa strany potvrdil opakovane, napríklad organizáciou okrúhlych stolov či prejavom v Národnej rade SR o stave republiky. „Vystupuje nezávisle, vyvážene a vecne - pomenúva problémy bez jednostranných útokov a zároveň neobchádza zodpovednosť žiadnej strany,“ ozrejmila strana. Pellegrini podľa nej teda dokázal naplniť slová o tom, že prezidentský palác nebude ďalším koaličným partnerom ani hniezdom opozičného odporu.



Strana poukázala na to, že prezident zmieruje a zmierňuje situáciu doma. „Zaujal prezidentskú funkciu v časoch, kedy sa situácia v spoločnosti mnohokrát opakovane vyostrovala, no dokázal si vždy zachovať pokojnú hlavu a hľadal konštruktívne riešenia pre mier a pokoj aj medzi polarizovanými stranami našej verejnosti a rovnako aj na politickej scéne,“ uviedla. Pellegrini tiež podľa nej hrdo a dôstojne reprezentuje SR v zahraničí. „Komunikuje, nadväzuje, prípadne upevňuje našu spoluprácu a často nadštandardné vzťahy na medzinárodnej úrovni, takže naozaj Slovensko neizoluje, ako sa niektorí obávali,“ doplnil Hlas.



Poukázal na to, že Pellegrini zároveň dokáže byť vecným a konštruktívnym prezidentom a tak, ako sa k tomu zaviazal nielen v kampani, ale aj vo svojom inauguračnom prejave, prezidentom ľudí. „Viackrát sme sa presvedčili, že dokáže povedať nie a vrátiť zákon na prerokovanie do parlamentu, keď má k nemu výhrady a vie, že by nebol ľuďom na Slovensku na prospech,“ poznamenala strana.



Prezident podľa Hlasu zatiaľ neurobil žiadny krok, ktorý by zásadne poškodil záujmy Slovenska alebo ľudí. „O nejakých zlých krokoch zatiaľ nemáme prečo hovoriť,“ skonštatovala strana.



Pellegrini sa prezidentského úradu ujal 15. júna 2024. Pred jeho zvolením do funkcie pôsobil ako predseda Národnej rady SR a líder koaličného Hlasu. Na poste hlavy štátu vystriedal Zuzanu Čaputovú.