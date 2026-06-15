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Hlas-SD pripúšťa, že by mohol predložiť samostatný návrh k referendu
Raši zároveň apeloval na podporu zakotvenia referenda k predčasným voľbám do ústavy.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Koaličná strana Hlas-SD pripúšťa, že by na septembrovej schôdzi parlamentu mohla predložiť samostatný návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady (NR) SR referendom. Urobiť by tak chcela v prípade, ak by sa jej túto zmenu nepodarilo presadiť cez pozmeňujúci návrh k jej úprave na predĺženie volebného obdobia v samosprávach. Vyplýva to z pondelkového vyjadrenia predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD).
„Opozičníci by to podporili aj teraz. Problém je, že dostali príkaz, že tento návrh podporený nemá byť. Teraz majú zámienku v tom, že je tam aj päťročné volebné obdobie, a teda prešlo by to aj s tým, ale keby neboli individuálne pokyny pre každého poslanca, tak si myslím, že deväť z desiatich opozičných poslancov by tento návrh určite podporilo. A preto, keď to neprejde teraz, dáme im šancu sa vyjadriť čisto k referendovej otázke na najbližšej schôdzi NR SR,“ uviedol pred novinármi v NR SR.
Raši zároveň apeloval na podporu zakotvenia referenda k predčasným voľbám do ústavy. Pripomenul, že Hlas to chce presadiť pozmeňujúcim návrhom k novele ústavy, ktorou sa má predĺžiť volebné obdobie samosprávam zo štyroch na päť rokov. Ozrejmil, že pozmeňujúci návrh predložili v pondelok v pléne. „Sme presvedčení, že ľudia majú právo moc politikom dávať a majú ju právo aj odobrať,“ okomentoval. Kritizoval opozíciu, že odmieta podporu návrhu, no neuvádza relevantné dôvody. Pýta sa, prečo zaň opozičné strany nechcú zahlasovať, ak tvrdia, že sú demokratické.
Návrh Hlasu na predĺženie volebného obdobia samosprávam zo štyroch na päť rokov je v druhom čítaní. Zmena by mala platiť už od októbrových samosprávnych volieb. Cez pozmeňujúci návrh chce Hlas-SD presadiť, aby bolo možné referendom rozhodnúť aj o skrátení volebného obdobia NR SR. Referendum by sa nemohlo konať prvý a posledný rok volebného obdobia. Na zmenu ústavy je potrebných aspoň 90 hlasov poslancov, musela by ju teda podporiť aj opozícia.
„Opozičníci by to podporili aj teraz. Problém je, že dostali príkaz, že tento návrh podporený nemá byť. Teraz majú zámienku v tom, že je tam aj päťročné volebné obdobie, a teda prešlo by to aj s tým, ale keby neboli individuálne pokyny pre každého poslanca, tak si myslím, že deväť z desiatich opozičných poslancov by tento návrh určite podporilo. A preto, keď to neprejde teraz, dáme im šancu sa vyjadriť čisto k referendovej otázke na najbližšej schôdzi NR SR,“ uviedol pred novinármi v NR SR.
Raši zároveň apeloval na podporu zakotvenia referenda k predčasným voľbám do ústavy. Pripomenul, že Hlas to chce presadiť pozmeňujúcim návrhom k novele ústavy, ktorou sa má predĺžiť volebné obdobie samosprávam zo štyroch na päť rokov. Ozrejmil, že pozmeňujúci návrh predložili v pondelok v pléne. „Sme presvedčení, že ľudia majú právo moc politikom dávať a majú ju právo aj odobrať,“ okomentoval. Kritizoval opozíciu, že odmieta podporu návrhu, no neuvádza relevantné dôvody. Pýta sa, prečo zaň opozičné strany nechcú zahlasovať, ak tvrdia, že sú demokratické.
Návrh Hlasu na predĺženie volebného obdobia samosprávam zo štyroch na päť rokov je v druhom čítaní. Zmena by mala platiť už od októbrových samosprávnych volieb. Cez pozmeňujúci návrh chce Hlas-SD presadiť, aby bolo možné referendom rozhodnúť aj o skrátení volebného obdobia NR SR. Referendum by sa nemohlo konať prvý a posledný rok volebného obdobia. Na zmenu ústavy je potrebných aspoň 90 hlasov poslancov, musela by ju teda podporiť aj opozícia.