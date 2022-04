Hlas-SD rešpektuje rozhodnutie súdu o väzbe,vyjadril však znepokojenie

Bratislava 23. apríla (TASR) – Mimoparlamentný Hlas-SD rešpektuje rozhodnutie o väzbe pre obvineného exministra vnútra Roberta Kaliňáka, počká si však na definitívne rozhodnutie. Strana zároveň vyjadrila vážne znepokojenie nad tým, že je trestné právo čoraz zneužívanejšie vládou na boj proti politickej opozícii. Strana to konštatuje vo svojom stanovisku, ktoré TASR poskytla jej hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.



"Je neprípustné, aby bola väzba využívaná ako donucovací či politický nástroj. Rovnako je právne neakceptovateľné, aby namiesto dôkazov slúžili na obvinenia len výpovede stokrát spochybnených kajúcnikov," podotýka Hlas-SD.



Strana poznamenala, že zatváranie nepohodlných ľudí do väzby a porušovanie ich základných ľudských práv, ktoré už 15-krát konštatoval Ústavný súd SR, je známka diktatúr, nie demokratických a právnych štátov.



Obvineného exministra vnútra Roberta Kaliňáka vzali do väzby. V sobotu podvečer o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Rozhodnutie nie je právoplatné. O sťažnosti bude rozhodovať Najvyšší súd (NS) SR.