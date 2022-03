Hlas-SD: Š. Hamran nie je vzorom pre ostatných policajtov

Bratislava 21. marca (TASR) – Dočasne poverený prezident Policajného zboru (PZ) Štefan Hamran nie je vhodným kandidátom na trvalé obsadenie postu. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedli predstavitelia strany Hlas-SD. V Hamranovi nevidia autoritu, ktorá by mohla byť pre ostatných policajtov vzorom.



Lídrovi Hlasu-SD Petrovi Pellegrinimu prekážajú Hamranove vyjadrenia, ale aj samotný prístup, ktorý má k plneniu svojho mandátu. "Miesto toho, aby teraz, keď tu máme vážnu humanitárnu situáciu, bol ako policajný prezident dňom i nocou na hraniciach, sa ide lyžovať," skritizoval šéfa polície. "Skôr ako toho, kto môže byť príkladom pre druhých, ho vnímam ako človeka, ktorý je zahľadený do seba a ktorý bude slepo počúvať príkazy a plniť politické objednávky," dodal Pellegrini.



Bývalá ministerka vnútra SR a podpredsedníčka Hlasu-SD Denisa Saková odsudzuje aj personálnu politiku dočasne povereného policajného prezidenta, Hamran sa podľa nej zbavuje tých, ktorí majú iný názor.



Svoju neprítomnosť na výbore národnej rady pre obranu a bezpečnosť, na ktorom v pondelok Hamran prezentoval svoju koncepciu riadenia Policajného zboru, vysvetlila nesúhlasom s formálnosťou celého procesu. Upozornila pritom na to, že verejné vypočutie a názor výboru má len konzultačný charakter a ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) k ničomu nezaväzuje. "Je to jasný signál, že ide len o formalitu, keďže pán minister je rozhodnutý ho (Hamrana – pozn. TASR) vymenovať. V takejto podobe je to potom fraška," povedala o híringu Saková.



Hamran odmieta obvinenia, že robí na politickú objednávku. "Dnes minister vnútra ani pán Matovič, ani pán premiér, nikto nezasahuje do výkonu povolania policajného prezidenta," deklaroval. Podľa svojich slov má voľnú ruku pri personálnych otázkach. Pýta sa, na základe čoho poslankyňa Saková spochybňuje jeho morálny kompas. Zároveň avizoval tlačovú konferenciu, na ktorej sa má Saková a ostatní dozvedieť, "ako mali jej politickí kolegovia a spolustraníci nastavený morálny kompas" vrátane nominantov, ktorých dosadili na Prezídium Policajného zboru.



Hamran na pondelkovom vypočutí pred členmi výboru hovoril o tom, že jeho hlavnou prioritou na čele polície je zvýšiť dôveryhodnosť Policajného zboru. Apeluje tiež na nezávislosť policajných funkcionárov či potrebu zatraktívniť povolanie. Rovnako chce pracovať na lepšej informovanosti občanov.