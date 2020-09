Hlas-SD sa ohradil voči slovám premiéra, že spochybňujú nosenie rúšok

Bratislava 5. septembra (TASR) - Novovznikajúca strana Hlas-SD sa ohradila voči sobotným tvrdeniam premiéra Igora Matoviča (OĽANO), že spochybňujú nosenie rúšok ako účinného opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. TASR o tom informovala hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková.



Strana hovorí, že Peter Pellegrini ako predseda vlády zaviedol všetky kľúčové opatrenia v boji proti nákaze, v ktorých súčasná vláda pokračovala. Bol podľa nich tiež jedným z prvých politikov, ktorý začal na verejnosti používať rúško. "Je nepochopiteľné, že tieto klamstvá šíri politik, ktorý sa na svadbe so 150 hosťami veselo zábava bez rúška a potom ide v priamom prenose poučovať školopovinné deti, aké sú rúška dôležité," podotkla hovorkyňa v stanovisku.



Premiér v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy odpovedal na otázku o novele zákona o elektronických komunikáciách a pripomienkach, ktoré k nej mala opozícia. "Viete, Smer či Hlas Smeru, to sú ľudia, ktorí bez problémov, bez hanby hovoria, že rúška, to je výmysel, pomaly za chvíľku začnú hovoriť, že COVID-19 je výmysel, že to tu niekto v Amerike vymyslel a my tu teraz iba pritakávame podľa nich," reagoval. Za chýbajúce rúško na svadobnej hostine sa Matovič ospravedlnil.