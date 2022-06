Hlas-SD sa zdrží hlasovania, ak v Matovičovom balíku nedôjde k zmenám

Bratislava 7. júna (TASR) - Ak nedôjde k zmenám v balíku protiinflačnej pomoci z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) ani po vete prezidentky SR Zuzany Čaputovej, nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR z Hlasu-SD sa opäť pri hlasovaní zdržia. Vyplýva to zo stanoviska lídra strany Petra Pellegriniho, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.



"Ak bude balík opatrení schvaľovaný v rovnakej a nedostatočnej podobe, poslanci Hlasu-SD sa opäť zdržia hlasovania. Balík opatrení predstavuje určitú pomoc rodinám, no v žiadnom prípade nejde o protiinflačný balíček. Vláda pri zdražovaní pomohla ľuďom len minimálne a obrovské skupiny ľudí, ako sú dôchodcovia či pracujúci bez nezaopatrených detí, vylúčila z pomoci úplne," uviedol Pellegrini. Podotkol, že vláda si nesplnila úlohu a občania oprávnene čakajú na skutočnú pomoc od štátu.



Mimoparlamentná strana Spolu víta rozhodnutie prezidentky. Považuje za správne, že podporila akútnu pomoc rodinám a zároveň vetovala nesystémové opatrenia. Podporuje aj prípadné podanie prezidentky na Ústavný súd SR. Ani pomoc ľuďom podľa nej nesmie byť dôvodom na rozklad právneho štátu.



Líder strany Spolu a nezaradený poslanec NR SR Miroslav Kollár hovorí o populistických ťahoch ministra financií, ktorými zväčšuje konflikt a napätie v spoločnosti, rozbíja sociálny dialóg, ohrozuje verejné financie a fungovanie samospráv. "Verím, že aspoň tí slušnejší poslanci vládnej koalície pri prelamovaní veta prezidentky pochopia, že opakovaním 'prorodinného' hlasovania s fašistami sa podieľajú na rozklade základov nášho demokratického systému a otvárajú cestu k 'orbanizácii' Slovenska," podotkol Kollár.



Prezidentka v utorok informovala, že vracia parlamentu na opätovné prerokovanie tzv. protiinflačný balík. Vetuje ho v častiach týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť účinné od januára 2023. V prípade prelomenia jej veta sa obráti na ÚS SR.