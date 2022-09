Hlas-SD: Slovensko okamžite potrebuje predčasné voľby

Bratislava 5. septembra (TASR) - Slovensko okamžite potrebuje predčasné voľby, tvrdí mimoparlamentná strana Hlas-SD v súvislosti s odchodom SaS z vlády. Vládna koalícia podľa strany skončila, a to s obrovskou hanbou, fiaskom a úplným zlyhaním. V prípade dohody na predčasných voľbách je Hlas-SD pripravený podporiť všetky potrebné návrhy k prijatiu pomoci pre ľudí a firmy. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.



"Je nemysliteľné, aby sme boli v parlamente ďalšie mesiace svedkami ďalších hádok a urážania. Preto vyzývam všetky parlamentné politické strany, aby sme začali rokovania o termíne predčasných volieb," uviedol líder strany a nezaradený poslanec Peter Pellegrini.



Strana vyzvala premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby bezodkladne požiadal parlament o vyslovenie dôvery svojej vláde. Vyzýva aj prezidentku republiky Zuzanu Čaputovú, aby si pred menovaním nových ministrov vyžiadala od premiéra 76 podpisov poslancov, ktorí mienia vládu podporovať. "Ak jej ich Eduard Heger nedonesie, je načase, aby sa prezidentka chopila iniciatívy a začala rokovania s politickými lídrami o predčasných voľbách," zdôraznil Pellegrini.



Strana SaS oznámila odchod do opozície. Demisiu už podali všetci jej ministri - minister hospodárstva Richard Sulík, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, minister školstva Branislav Gröhling a minister zahraničných vecí Ivan Korčok.



Premiér Eduard Heger (OĽANO) vzhľadom na demisie oznámil vstup do menšinovej vlády. S menami nástupcov odchádzajúcich ministrov plánuje najprv oboznámiť prezidentku Zuzanu Čaputovú.