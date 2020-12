Hlas-SD: Špeciálnym prokurátorom by mal byť prokurátor

Bratislava 11. decembra (TASR) - Mimoparlamentná strana Hlas– sociálna demokracia je presvedčená, že tak ako generálnym prokurátorom, aj špeciálnym prokurátorom by mal byť prokurátor. Pre TASR to uviedla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.



"Vzhľadom na to, že vládna koalícia si napriek mnohým výhradám presadila, aby na tieto posty mohol kandidovať aj neprokurátor, sme presvedčení, že o obsadení tohto postu je už rozhodnuté. Vzhľadom na to nevidíme dôvod navrhovať vlastného kandidáta," doplnila Macíková.



Poslanci NR SR majú špeciálneho prokurátora voliť na schôdzi, ktorá sa začne 26. januára 2021. Termín na podávanie návrhov je 8. januára 2021. Nominácie môžu podávať aj poslanci. Špeciálny prokurátor sa bude voliť po tom, ako sa obvinený Dušan K. vzdal tejto funkcie. Kandidáti budú musieť prejsť verejným híringom podobne ako uchádzači na generálneho prokurátora či ústavného sudcu.