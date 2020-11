Hlas-SD spustil anketu o predčasnom ukončení volebného obdobia NR SR

Bratislava 17. novembra (TASR) – Strana Hlas-SD spustila v utorok internetovú anketu o predčasnom ukončení volebného obdobia Národnej rady (NR) SR i o možnej podpore vyhlásenia referenda. V utorok to oznámil expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD). Zdôvodnil to tým, že nastal čas, aby občania vyjadrili svoj názor a ovplyvnili dianie v SR, keďže opozícia nemá dostatok síl na "zvrhnutie" vlády, či na zmeny pomerov v krajine. Anketa má trvať počas aktuálne platného núdzového stavu.



"Vláda porušuje demokratické práva. Premiér sa hrá na vládcu, od ktorého vôle závisí, čo ľuďom dovolí, čo zakáže. Opozícii sa vyhráža, že si po jej členov príde NAKA a že majú len ticho sedieť, šuchať nohami a užívať si posledné dni na slobode," vyhlásil Pellegrini.



Spustenie ankety je podľa šéfa Hlasu-SD jedna z foriem, akou môžu Slováci vyjadriť svoj názor k súčasnej vláde. Pellegrini poukazuje, že premiér Igor Matovič (OĽANO) pred parlamentnými voľbami vyhlásil, že takéto internetové ankety musia byť pre politikov záväzné. "Sme presvedčení, že presne tak musia byť pre vládu záväzné výsledky aj tejto ankety, zvlášť, ak sa na nej zúčastní dostatočný počet ľudí," poznamenal Pellegrini.



V spustenej ankete sa ľudí pýta, či súhlasia, aby parlamentní poslanci schválili návrh ústavného zákona, ktorým sa skráti volebné obdobie parlamentu a vyhlásia sa predčasné parlamentné voľby v roku 2021. Ak takýchto hlasov v ankete bude väčšina, Pellegrini avizuje, že už v januári 2021 spolu so svojimi parlamentnými kolegami predložia do NR SR tento návrh ústavného zákona a požiadajú o jeho schválenie. "Vládna koalícia disponuje ústavnou väčšinou, a preto ak si naozaj váži vôľu ľudu, ako to Matovič deklaruje, môže bez akýchkoľvek problémov takýto zákon prijať," uviedol predseda Hlasu-SD.



Vládna koalícia podľa neho možno nebude rešpektovať vôľu ľudí vyjadrenú v internetovom hlasovaní, a preto sa v ankete Pellegrini ľudí pýta, či podporujú vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia parlamentu a sú pripravení podpísať sa pod petíciu na jeho vypísanie a následne sa na ňom aj zúčastniť. "Ak vládna koalícia nebude rešpektovať vôľu ľudí a návrh zákona neschváli, budeme pokračovať v príprave referenda a hľadaní dostatočného počtu podpisov na jeho zvolanie," avizuje Pellegrini. Deklaruje, že všetko je zabezpečené tak, aby sa hlasovanie v ankete nedalo ovplyvňovať.