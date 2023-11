Hlas-SD stojí za šéfom vnútra, návrh na odvolanie považuje za absurdný

Bratislava 6. novembra (TASR) - Zámer Progresívneho Slovenska (PS) podať návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) je iba reakciou neskúsených politikov na výčitky médií o nečinnosti opozície. Skonštatovala to strana Hlas-SD, ktorá stojí za ministrom. Považuje za absurdné, aby bol akýkoľvek minister odvolávaný za to, že dodržiava platný zákon.



"Avizovať odvolanie ministra v čase, keď ešte vláda ani nezískala dôveru parlamentu, je politická absurdita. Potvrdila to napokon aj ďalšia opozičná strana SaS, hoci sa na tejto absurdite aktívne podieľa. Hlas-SD pripomína Progresívnemu Slovensku, že chcelo byť konštruktívnou opozíciou a poskytnúť novej vláde štandardných 100 dní politického pokoja," skonštatovala v stanovisku hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková.



PS podľa strany podľahlo tlaku médií a hnutiu Slovensko. Hlas-SD zároveň oceňuje postoj KDH, ktoré vyhlásilo, že ohlasovať odvolávanie ministra vnútra v čase, keď vláda ešte nemá dôveru, nie je prejavom novej politickej kultúry.



"Je absurdné, aby bol akýkoľvek minister odvolávaný za to, že dodržiava platný zákon, podľa ktorého musí byť príslušník polície postavený mimo služby v prípade dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu. Matúš Šutaj Eštok napĺňa program Hlasu-SD v boji proti nelegálnej migrácii a zvýšení bezpečnosti slovenských občanov," doplnila hovorkyňa.



PS avizuje, že len čo vláda ako celok získa v Národnej rade (NR) SR dôveru, je pripravené okamžite podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra. Zámer podporujú aj SaS a hnutie Slovensko. Vláda podľa PS nemôže čakať, že jej bude PS dávať na prácu symbolických 100 dní, keď za prvých desať dní ukázala, aký má vzťah k spravodlivosti v krajine.