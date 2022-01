Hlas-SD: Stretnutie na MZ k predpisovaniu liekov je divadlo

Bratislava 20. januára (TASR) - Mimoparlamentný Hlas-SD označil štvrtkové stretnutie na Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR k problémom s predpisovaním liekov za nedôstojné divadlo. Podľa strany nerieši situáciu pacientov. Podpredsedníčka strany Zuzana Dolinková vyzvala na okamžité vytvorenie jasných pravidiel.



"Žiadame, aby okamžite skončil tento chaos a vytvorili sa jasné pravidlá pre pacientov. Tí potrebujú lieky, ktoré im zachraňujú život a nemôžu byť šikanovaní nekompetentnými rozhodnutiami. Je to nedôstojné a neprijateľné," uviedla Dolinková.



Hlas-SD podľa jej slov navrhuje, aby mal pacient možnosť dostať sa k svojim liekom cez všeobecného lekára i špecialistu. Podčiarkla, že pacient nesmie byť rukojemníkom lobistických záujmov iba vybraných jednotlivcov pôsobiacich v rezorte zdravotníctva.



Poslankyňa Národnej rady SR Eva Horváthová (OĽANO) a prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Monika Palušková po štvrtkovom stretnutí na MZ informovali, že problémy pri zmene predpisovania liekov má riešiť platforma, v ktorej budú predstavitelia odborných lekárskych spoločností. Návrhy riešení by mali byť vypracované do pondelka (24. 1.). Horváthová pripomenula, že zmena v predpisovaní liekov prišla na podnet všeobecných lekárov, ktorí sú preťažení.



Zmeny v predpisovaní liekov kritizovali viacerí predstavitelia odborných lekárskych spoločností a odborníci z MZ SR. V liste vyzvali ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby pozastavil účinnosť novely a inicioval diskusiu dotknutých strán. Zmenu legislatívy iniciovali poslanci z klubu OĽANO, účinná je od začiatku roka.