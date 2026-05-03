Hlas-SD trvá na aktuálnom nastavení 13. dôchodku, PS chce adresnosť
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) trvá na aktuálnom nastavení 13. dôchodku a tvrdí, že kým bude Hlas-SD vo vláde, nebude sa s ním nič diať. Uviedol to v nedeľňajšej diskusnej relácii V politike televízie TA3. Podľa podpredsedníčky opozičného PS a poslankyne Národnej rady SR Simony Petrík je pri 13. dôchodku vzhľadom na ekonomickú situáciu potrebná väčšia adresnosť.
„Zásahy do tohto systému, aj zakryté adresnosťou atď., by ten systém mohli tak narušiť, že napokon by 13. dôchodok nebol,“ vyjadril sa minister. Zároveň uviedol, že premiér Robert Fico (Smer-SD) mu na kontrolnom dni na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR povedal, že s 13. dôchodkom sa hýbať nebude. Petrík uviedla, že ak bude PS vo vláde, 13. dôchodky budú adresnejšie. Je to podľa nej nutné z dôvodu zlej ekonomickej situácie.
Tomáš avizoval, že vláda predstaví prorastové opatrenia, ktoré boli pripravené v spolupráci s Ekonomickou univerzitou, Slovenskou akadémiou vied a zamestnávateľmi, keď ich odobrí koaličná rada. Minister predpokladá, že súčasťou balíka bude aj zrušenie transakčnej dane, s ktorým by on osobne súhlasil.
Témou relácie boli aj opatrenia rezortu práce „Práca namiesto dávok“ a „Bez školy nebudú dávky“, o ktorých správnosti je minister stále presvedčený. Petrík súhlasí s tým, aby sa pre ľudí poberajúcich dávku v hmotnej núdzi hľadala práca, aj s ďalšími aktívnymi opatreniami, nesúhlasí však s odoberaním dávky, ak prácu neprijmú. „Dávka v hmotnej núdzi je v osobitnom postavení, pretože by nemala byť viazaná na žiadne zásluhy,“ uviedla. Opozičné PS sa v tejto súvislosti pred tromi týždňami obrátilo na Ústavný súd (ÚS) SR. Podľa Tomáša už ÚS raz rozhodol, že dávka v hmotnej núdzi môže byť podmienená napríklad odpracovaním malých obecných služieb.
Petrík kritizovala aj opatrenie, ktoré má rodičom, ktorých deti nechodia do školy, odobrať prídavky na deti. Odobratie prídavku bude podľa nej znamenať ešte väčšie ohrozenie vývoja dieťaťa, či už v oblasti stravy alebo ošatenia. Riešením je podľa nej skôr lepšia práca v teréne. Tomáš argumentoval, že opatrenie podporil aj komisár pre deti a že žiadna rodina nemusí o prídavky prísť, keď pošle dieťa do školy.
Politici hovorili aj o zmenách vo voľbách zo zahraničia. Hlas-SD bude podľa Tomáša počas druhého čítania presadzovať, aby bola zachovaná dostupnosť volieb a aby sa možnosť voľby zo zahraničia týkala aj voľby prezidenta. Zároveň chce, aby sa do ústavy dostala možnosť vyhlásiť cez referendum predčasné voľby. Petrík avizovala, že ako „prílepok“ PS túto možnosť nepodporí, ale za iných okolností o tom môžu diskutovať.
