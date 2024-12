Pročko sa mal hrubo správať voči Puškárovej, upozornil Hlas-SD

Bratislava 4. decembra (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Jozef Pročko (Slovensko, Za ľudí, KÚ) sa mal hrubo správať voči poslankyni Paule Puškárovej (Hlas-SD). Upozornila na to koaličná strana Hlas-SD. Pročko dané tvrdenia odmietol.



"Dôrazne odsudzujeme nevhodné a hrubé správanie poslanca Pročka voči našej poslankyni Puškárovej, ktoré sa odohralo v garážach NR SR v prítomnosti jej maloletých detí. Takéto správanie nemá miesto v politickej kultúre ani v medziľudských vzťahoch. Apelujeme na všetkých politikov, aby rešpektovali základné princípy slušnosti, úcty a profesionality, ktoré sú nevyhnutné pre dôveru verejnosti v politiku," uviedla strana v stanovisku.



Pročko daný incident dementoval. Hovoril o tom, že Puškárová mu autom vošla do protismeru. Mal ju podľa vlastných slov len upozorniť na to, že sa mohlo niečo stať jej deťom, ktoré mala mať v aute. Deklaroval, že v tejto súvislosti rád podstúpi aj detektor lži.