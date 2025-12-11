< sekcia Slovensko
Hlas-SD urobí všetko preto, aby parlament schválil zákon o zmene ÚOO
Prezident SR Pellegrini vetoval zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad.
Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Koaličná strana Hlas-SD rešpektuje rozhodnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorý vo štvrtok vetoval zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Strana zároveň uviedla, že urobí všetko preto, aby parlament zákon opätovne schválil a aby sa potrebné zmeny dostali do praxe. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Hlasu.
„Rozhodnutie prezidenta Pellegriniho rešpektujeme. Je to jeho ústavné právo. Je prirodzené, že prezident sa na legislatívu pozerá z inej perspektívy než politické strany. Zároveň platí, že schválený pozmeňujúci návrh k zákonu odstránil výhrady, ktoré prezident vo svojom vrátení zákona pomenoval,“ podotkla strana.
Ako uviedla, pre Hlas a pre všetkých ľudí, ktorým ide o to, aby boli chránení poctiví oznamovatelia trestných činov a nie osoby obvinené z trestnej činnosti, je kľúčový samotný obsah zákona. „Naďalej trváme na tom, že prijatá úprava je dôležitá, správna a potrebná. Rieši dlhoročné zlyhania v systéme ochrany oznamovateľov a prináša doň poriadok, jasnú zodpovednosť a najmä spravodlivosť,“ skonštatovala strana.
