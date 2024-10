Hlas-SD urobil odpočet ročného pôsobenia svojich ministrov vo vláde

Banská Bystrica 28. októbra (TASR) - Strana Hlas-SD sa za rok pôsobenia svojich ministrov vo vláde má čím pochváliť a na pomyselnej tabuli splnených sľubov čo odškrtnúť. Konštatoval to v pondelok v Banskej Bystrici jej predseda Matúš Šutaj Eštok s tým, že v meste absolvovali prvý ministerský deň, stretli sa so zástupcami miest a obcí a aj takto sú bližšie k ľuďom a regiónom.



"Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš zaviedol plnohodnotný 13. dôchodok a zvýšil minimálnu mzdu, čím potvrdil sociálnodemokratický prístup. Ministerka hospodárstva Denisa Saková priniesla do regiónov viac ako dve miliardy eur investícií, zachránila a vytvorila tisíce pracovných miest, zároveň zabezpečila energetickú pomoc pre domácnosti a firmy. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši posilnil spoluprácu so starostami a s primátormi, zjednodušil verejné obstarávanie a zabezpečil dočerpanie eurofondov," zhrnul Šutaj Eštok.



Podľa neho podpredseda vlády Peter Kmec urobil napriek odporu opozície všetko pre to, aby zachránil peniaze z plánu obnovy, a v týchto dňoch nám prišla štvrtá platba v sume takmer 800 miliónov eur.



"Ak kladieme dôraz na našu budúcnosť, určite k tomu patrí vzdelanie. Vďaka patrí ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi, ktorý implementoval 89 opatrení v rámci celkovej reformy vo vzdelávaní, podporil študentov zdravotníctva a zvýšil rozpočty vysokým školám. Bývalá ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková rozbehla masívnu výstavbu nových moderných nemocníc v Martine a Banskej Bystrici, zabezpečila rýchlejšie schvaľovanie liekov a zvýšila počet slovenských medikov na lekárskych fakultách o 150. Nový minister zdravotníctva Kamil Šaško len za dva týždne svojho pôsobenia na poste zabezpečil sto miliónov eur pre stabilizáciu zdravotníkov," zhodnotil šéf strany Hlas-SD.



Sám Šutaj Eštok ako minister vnútra označil za úspechy svojho vedenia rezortu zastavenie nelegálnej migrácie a ukončenie tzv. vojny v polícii.



Ako takisto pripomenul, nedá sa všetko urobiť za rok, najmä po 3,5-ročnom "bačovaní" bývalých vlád. Zdôraznil, že práve Hlas-SD je garantom stability, pokoja a zdravého rozumu vo vládnej koalícii. Nezameriava sa na politické boje či ideologické spory, ale na praktické riešenia, ktoré vznikajú priamo v regiónoch.