Hlas-SD: Útoky na činiteľov odsudzuje, tvrdenia J. Ferenčáka odmieta
Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Strana Hlas-SD v súvislosti s napadnutím nezaradeného poslanca Národnej rady SR Jána Ferenčáka jednoznačne zdôrazňuje, že akékoľvek fyzické útoky na ústavných činiteľov sú absolútne neprijateľné a musia byť riadne prešetrené. „Rovnako však platí, že každý verejný činiteľ je povinný odpovedať na zákonné a oprávnené otázky orgánov činných v trestnom konaní vrátane otázok o pôvode majetku,“ uviedla strana v reakcii na Ferenčákove vyjadrenia v diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24, ktoré označila za šírenie klamstiev a výmyslov.
Hlas-SD poukázal na to, že rozhodnutie o vylúčení Ferenčáka zo strany bolo výsledkom jasného a odôvodneného procesu na základe návrhu jeho materskej organizácie v Kežmarku a po dôkladnom zhodnotení jeho konania. „Dnešné vystúpenie len potvrdzuje správnosť a nevyhnutnosť tohto kroku,“ vyhlásila strana.
Tvrdenia poslanca, ktoré zazneli v nedeľňajšej diskusnej relácii, strana dôrazne odmieta. „Ide o vedomé šírenie klamstiev a výmyslov, ktoré majú jediný cieľ - prekryť jeho vlastné zlyhania a poškodiť meno strany,“ uviedla strana.
Hlas-SD zároveň avizuje, že sa obráti na Radu pre mediálne služby, aby prešetrila spôsob vedenia relácie a posúdila, či nedošlo k porušeniu zásad vyváženosti a objektivity vysielania.
Ferenčák v relácii potvrdil, že chce iniciovať stretnutie s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD) v súvislosti s odvolaním ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Za dôvodmi jeho odvolania si naďalej stojí. Ako uviedol, ide o kriminalizáciu jeho osoby cez policajnú inšpekciu a pochybenia v rezorte vnútra.
