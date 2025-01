Hlas-SD: V ústave chceme zmenu volebného systému

Bratislava 25. januára (TASR) - Koaličný Hlas-SD navrhne zakotviť do Ústavy SR právo žien na rovnakú plácu za rovnako odvedenú prácu ako muži, tiež posilnenie regiónov cez zmenu volebného systému, zákaz diskriminácie na základe zdravotného postihnutia a veku a tiež rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu. Po pracovnom kongrese strany to v sobotu vyhlásil jej predseda Matúš Šutaj Eštok.



O svojich návrhoch na zmenu ústavy chce Hlas-SD debatovať v koalícii. Šutaj Eštok zdôraznil, že strana je po kongrese pevná a jednotná a s touto "znova nadobudnutou jednotou" chce presadiť ďalšie priority. "Zamerajme sa na ďalšie skupiny, ktoré naozaj potrebujú pomoc štátu na svoj dôstojný život," povedal a spomenul najmä neúplné rodiny, seniorov či mladé rodiny. Jeho strana chce aktívne presadzovať, aby mal každý región zastúpenie v parlamente, na čo treba upraviť ústavu.



Šutaj Eštok pripomenul, že aj Hlas-SD a jeho voliči sú Európa a Slovensko je stabilný člen EÚ i schengenského priestoru. Reagoval tak na témy piatkových (24. 1.) protestov. Jedným z pilierov Hlasu-SD je podľa neho integračný pilier a vždy bude zástancom členstva v EÚ a NATO, pretože je to náš civilizačný priestor, v ktorom chce naďalej byť. "Hlas nikdy nebude súčasťou vlády, ktorá by chcela Slovensko vyviesť z EÚ alebo Severoatlantickej aliancie," vyhlásil s tým, že SR musí v týchto inštitúciách hovoriť suverénnym hlasom a hájiť svoje národné záujmy.



Líder Hlasu-SD deklaroval, že nielen jeho strana, ale aj celá vláda opakovane ubezpečuje občanov, že žiaden zahraničnopolitický obrat Slovenska sa nechystá a nie je ani témou. Zakotvené je to podľa neho vo viacerých dokumentoch vrátane záverov nedávnej Bezpečnostnej rady SR.



Nepopiera, že jedným zo zásadných problémov našej spoločnosti je vnútorná rozorvanosť a nevraživosť. "Vedome sme konali tak, aby sme toto napätie v spoločnosti nezvyšovali, ale utlmovali ho," povedal. Koaličným partnerom odkázal, že spory sú prirodzené, ale patria za zatvorené dvere koaličnej rady a dohody sa majú dodržiavať.



Hlas-SD chce podľa neho prispieť k zmierneniu napätia v spoločnosti, a tým je skutočné riešenie problémov ľudí. Pripomenul, že medzi prvými splnila jeho strana hlavný predvolebný sľub, a to zavedenie 13. dôchodkov.