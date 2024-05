Hlas-SD verí, že uznesenie je začiatkom novej politickej kultúry

Bratislava 21. mája (TASR) - Koaličná strana Hlas-SD oceňuje prijatie uznesenia o odsúdení útoku na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) parlamentom. Verí, že je to začiatkom novej politickej kultúry. Uviedol to podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD), ktorý je poverený vedením Národnej rady (NR) SR, na utorkovej tlačovej konferencii.



"Hlas za dôležitý považuje nielen obsah uznesenia, ale aj skutočnosť, že získalo jednoznačnú podporu poslancov naprieč politickým spektrom. To, že sa parlamentné politické strany dokázali zhodnúť na spoločnom postoji k atentátu na demokraciu a jednoznačne ho odsúdiť, dáva Slovensku nádej do budúcnosti, že by sa politický súboj mohol vrátiť späť do rámca základnej politickej kultúry a priniesť viac argumentov ako prvoplánovej nenávisti," skonštatoval.



Hlas vyzdvihol, že uznesenia sa týka politických strán aj zástupcov mimovládneho sektora a médií. "Zmiernenie napätia na Slovensku musí byť cieľom a zodpovednosťou všetkých zložiek spoločenského života," poznamenal Žiga. Ocenil tiež pokojnú a diskusiu v NR SR. "Je to dobrý príklad pre verejnosť, že sa v dôležitých momentoch vedia všetky politické tábory dohodnúť," doplnil. Vyzdvihol aj konštruktívnosť na utorkovom poslaneckom grémiu. Poukázal na to, že opozícia mala k uzneseniu pripomienky a koalícia ich akceptovala.



Zopakoval, že v súčasnej situácii by nebolo riešením nepokračovať v rokovaní parlamentu. Žiga si myslí, že aktuálne rokovanie NR SR by sa mohlo ukončiť najneskôr vo štvrtok doobeda. Poslanci by sa mali do lavíc potom vrátiť až na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 11. júna.



Podpredseda parlamentu považuje zámer stretnutia lídrov parlamentných strán v prezidentskom paláci za dobre mienený. V čase kreovania nápadu však podľa jeho slov nebola taká situácia, pri ktorej by si všetci politici dokázali sadnúť za jeden stôl. "Rozumiem argumentácii predstaviteľov strany Smer-SD, že oni by chceli, aby sa na okrúhlom stole zúčastnil Robert Fico," podotkol. Myslí si, že stretnutie lídrov by sa tak mohlo uskutočniť až v čase, keď na ňom bude môcť byť prítomný aj premiér.