Hlas-SD víta postoj prezidentky a odborníkov k plošnému testovaniu

Bratislava 27. októbra (TASR) - Mimoparlamentný Hlas-SD víta postoj prezidentky SR Zuzany Čaputovej a "pandemiologických" odborníkov k celoplošnému testovaniu na COVID-19. Ide o racionálny hlas, pretože verejnosť čelí protichodným informáciám z Úradu vlády SR, ktoré sú spôsobené nejasnou komunikáciou. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.



"Od začiatku sme zdieľali pochybnosti o správnosti, ale hlavne bezpečnosti kroku realizovať celoplošné testovanie národa. Prezentovali sme celý rad obáv o zdravie obyvateľstva v súvislosti s touto akciou," tvrdí Hlas-SD. Strana tiež vníma pochybnosti spojené s interpretáciou výsledkov antigénových testov, ktoré zachytia infekčných ľudí, ale nie všetkých pozitívnych.



Hlas-SD podľa Medveď Macíkovej kládol dôraz aj na posilňovanie kapacít hygienikov a dohľadávačov kontaktov. To mohlo ísť na úkor celoplošného testovania, ktoré má viac otáznikov ako odpovedí, konštatuje strana.



"Rovnako sa zhodujeme v názore, že celoplošné testovanie sa nemôže uskutočňovať na úkor medicínskych kapacít v nemocniciach, pretože hrozí ich kolaps a tým bezprostredné ohrozenie života ľudí, ktorí budú potrebovať okamžitú pomoc," uviedla Medveď Macíková.



Hlava štátu v utorok pripomenula, aby zdravotníci, ktorí budú na plošnom testovaní, nechýbali potom v nemocniciach a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. To isté platí aj pre zdravotnícky materiál a pomôcky. Personálne kapacity by nemali chýbať ani pri dohľadávaní kontaktov. Čaputová považuje za potrebné zvýšiť aj dostupnosť testovania.