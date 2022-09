Hlas-SD: Vláda musí skončiť, inak hrozí kolaps slovenskej ekonomiky

Bratislava 2. septembra (TASR) - Vláda musí skončiť, inak hrozí kolaps slovenskej ekonomiky. Uviedol to predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Piatkové rokovanie vlády považuje za politické zúfalstvo prezentované v priamom prenose. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.



"Dnes mala táto neschopná vláda schváliť energetickú pomoc pre Slovensko. Tak ako v čase pandémie, aj dnes, keď sa na ľudí valí energetické tsunami a ľudia sa boja, Matovič sa háda so Sulíkom a prináša doslova poplašnú správu, že nie je nič pripravené. Dnešok len potvrdil, že táto vláda musí skončiť, inak hrozí kolaps slovenskej ekonomiky a veľká bieda a nezamestnanosť," uviedol Pellegrini.



Považuje za šialené, keď po rokovaní vlády premiér Eduard Heger (OĽANO) informuje, že dramatické zvýšenie cien energií do konca roka nehrozí, aby vzápätí minister financií Igor Matovič (OĽANO) po tom istom rokovaní tvrdil presný opak.



Vládna kríza podľa Pellegriniho prekročila všetky racionálne rámce a prezidentka Zuzana Čaputová by mala v pondelok (5. 9.) vyzvať premiéra, aby predstavil 76 poslancov potrebných na podporu vlády. Podľa neho Hlas-SD naďalej trvá na tom, aby poslanci v parlamente podporili zmenu ústavy, ktorú navrhuje predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) a premiér by mal dať podľa neho hlasovať o dôvere vláde.



Dodal, že pre Slovensko nie je dôležité, kto bude sedieť a na akých ministerských stoličkách, ale to, či táto vláda má ešte väčšinu v parlamente, aby mohla vôbec prijímať zákony na pomoc ľuďom. Očakáva, že práve o tom sa bude v pondelok hovoriť na stretnutí s prezidentkou a predsedom vlády.