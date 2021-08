Hlas: Kovaříkovím obvinením sa potvrdilo, že polícia nekoná nezávisle

Bratislava 26. augusta (TASR) - Obvinenie policajného prezidenta Petra Kovaříka počas výkonu jeho funkcie je dôkazom, že polícia na Slovensku nekoná nezávisle a ovplyvňujú ju politicky motivované zásahy najvyšších predstaviteľov. V reakcii na Kovaříkovo obvinenie v súvislosti s prerušením zásahu Úradu inšpekčnej služby počas akcie v Národnej kriminálnej agentúre to tvrdí mimoparlamentný Hlas-SD.



Hlas-SD je presvedčený, že ministri financií a vnútra Igor Matovič a Roman Mikulec (obaja OĽANO), ako aj Kovařík musia vo svojich funkciách okamžite skončiť. "Podozrenia voči nim sú natoľko závažné, že ich zotrvanie vo funkciách môže mať zásadný vplyv na ďalší osud celej vlády i vládnej koalície," píše sa v stanovisku, ktoré TASR poskytla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. Strana kritizuje aj pôsobenie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.



Tvrdí, že na Slovensku existuje organizovaná skupinka vyšetrovateľov a prokurátorov špeciálnej prokuratúry, ktorá manipuluje vyšetrovanie politických káuz a koordinuje výpovede kajúcnikov. Rovnako, že prenasleduje všetkých, ktorí na to poukazujú, a marí vyšetrovanie. Cieľom majú byť útoky na politickú opozíciu.



Krajská prokuratúra v Bratislave obvinila vo štvrtok policajného prezidenta Petra Kovaříka zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Mal zmariť prebiehajúci zásah zadržiavania, ako aj vykonanie trestnoprocesných úkonov s obvinenými osobami Matejom Z. a Petrom P. Kovařík obvinenie odmieta.