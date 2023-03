Hlas-SD vyzval E. Hegera, aby riešil problémy v zdravotníctve

Bratislava 10. marca (TASR) - Podpredsedníčka mimoparlamentného Hlasu-SD Zuzana Dolinková vyzvala dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, ktorý riadi aj rezort zdravotníctva, aby riešil problémy v systéme. Treba podľa nej okrem iného uvoľniť zdroje do ambulancií, ale aj plniť milníky v rámci plánu obnovy. Uviedla to na piatkovej tlačovej konferencii.



"Zdravotníctvo na Slovensku kolabuje. Pre pacienta to znamená, že zdravotná starostlivosť, ktorá je potrebná, adekvátna, dostupná, moderná a ktorá je garantovaná Ústavou SR, za chvíľu pravdepodobne nebude na Slovensku dostupná," skonštatovala.



Dolinková súčasnú vládu skritizovala za nečinnosť. Zdravotníctvo podľa nej nie je pre terajší kabinet prioritou. Podotkla, že sa stále nevyriešila situácia v ambulantnom sektore a niektoré ambulancie podľa nej stále vyberajú poplatky.



Upozornila, že sa posunul termín vyhodnotenia výzvy z plánu obnovy na menšie investičné projekty. Od Hegera preto žiada vysvetlenie. Skritizovala aj meškanie pri niektorých ďalších projektoch z plánu obnovy.



Dolinková apeluje tiež na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby sa aktívnejšie zaujímala o rezort zdravotníctva. "Heger je za tento rezort zodpovedný a evidentne sa mu tento rezort rozsypáva pod rukami," dodala.