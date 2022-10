Hlas-SD vyzval ľudí, aby voľby poňali aj ako referendum o vláde

Liptovský Mikuláš 1. októbra (TASR) - Ľudia by sa nemali obávať poňať nadchádzajúce októbrové komunálne a regionálne voľby politicky, aj ako referendum o terajšej vládnej koalícii. Vyhlásil to na tlačovom brífingu po pracovnom sneme strany Hlas-SD v Liptovskom Mikuláši jej predseda Peter Pellegrini.



Snem strany, ako poznamenal Pellegrini, bol hlavne reakciou na aktuálnu situáciu v republike. "Situácia nie je normálna, naopak, zásadným spôsobom prispieva k frustrácii, pramení až do prejavov hnevu a zlosti občanov tejto krajiny," tvrdí.



Predseda mimoparlamentnej strany sa opäť nevyhol kritike premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), ako i ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ohľadom podpory a pomoci deťom, seniorom. Slovensko podľa neho potrebuje stabilitu, ľudia pre infláciu chudobnejú, hrozí recesia a vláda nedokázala prijať adekvátne opatrenia. Zopakoval, že jediným riešením sú predčasné parlamentné voľby.



V súvislosti s blížiacimi sa spojenými voľbami vyzval Pellegrini ľudí, aby dali jasne najavo nominantom OĽANO, že ich nechcú na pozíciách predsedov samosprávnych krajov, primátorov a starostov. "Ľudia môžu z tohto spraviť malé politické referendum a poslať týchto nominantov do minulosti, aby tak odkázali vedeniu OĽANO v Bratislave, že si neželajú túto politiku," zdôraznil.



Hlas-SD je podľa tvrdenia jeho predsedu plne organizovanou stranou zastúpenou v každom jednom regióne SR a nebude sa brániť diskusii o zmene volebného systému. "Tak, aby polovica poslancov Národnej rady SR bola volená doterajším spôsobom, ale druhých 75 poslancov bolo volených v každom jednom okrese po jednom, aby bola garancia, že každý jeden okres bude mať svojho zástupcu," priblížil predseda strany.



Strana opätovne vylúčila pred nadchádzajúcimi voľbami spoluprácu s OĽANO a ĽSNS, pričom toto bude podľa predsedu platiť aj pred parlamentnými voľbami. Rozhodnutie v prípade iných strán podľa Pellegriniho nepadlo. V prípade Republiky sa Hlas-SD snažil nevytvárať spojenectvá v komunálnych voľbách, nevylúčil, že sa strana s nimi vyskytla v širšej koalícii.



Strana postavila vlastných kandidátov v štyroch vyšších územných celkoch - v Košiciach, Prešove, Nitre a Žiline. V Trenčianskom samosprávnom kraji sa rozhodla podporiť súčasného predsedu, nominanta má aj v Banskobystrickom kraji a v Trnavskom kraji sa rozhodla podporiť nezávislého kandidáta. Otázny v prípade možnosti podpory zostáva Bratislavský samosprávny kraj.