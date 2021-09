Hlas-SD vyzval ústavných činiteľov na podporu krokov k referendu

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 9. septembra (TASR) - Mimoparlamentná strana Hlas-SD vyzvala troch najvyšších ústavných činiteľov, aby urobili kroky na podporu návrhu legislatívy, ktorá má umožniť čo najskoršie konanie sa referenda o predčasných parlamentných voľbách. Návrh má umožniť, aby sa čo najskôr dalo opätovne rokovať o zmenách ústavy v súvislosti s referendom o predčasných voľbách. Hlas-SD žiada vládu, aby požiadala o rokovanie o návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini na štvrtkovej tlačovej konferencii informoval, že jeho strana sa obrátila listom na premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), v ktorom ho vyzýva, aby vláda požiadala o skrátené legislatívne konanie o návrhu legislatívy. Obrátili sa aj na predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby vládna koalícia takéto zmeny podporila.povedal. Strana sa obracia aj na prezidentku Zuzanu Čaputovú, pričom sa odvoláva na jej slová, že inštitút referenda podporuje a navrhla spôsob, ako by bolo možné ho uskutočniť.Najvyšším ústavným činiteľom prikladajú aj deklaráciu, ktorú prijali 1. septembra, a predkladajú ju aj na rokovanie najbližšej schôdze parlamentu. V dokumente strana Hlas-SD zdôrazňuje, že moc pochádza z ľudu a občania majú právo korigovať činnosť politikov aj počas volebného obdobia.Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR okolo Pellegriniho podali do parlamentu novelu rokovacieho poriadku NR SR. Chcú, aby plénum o odmietnutých návrhoch zákonov mohlo rokovať opätovne aj skôr ako o pol roka. Ale len vo výnimočných situáciách. Takto chcú dosiahnuť, aby sa čo najskôr dalo opätovne rokovať o zmenách ústavy v súvislosti s referendom o predčasných voľbách, a nie až v decembri. O novele by sa malo rokovať už na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína 16. septembra.Ak by navrhovaná zmena rokovacieho poriadku prešla, predseda parlamentu by vo výnimočných situáciách mohol zaradiť na schôdzu aj taký návrh, od ktorého predchádzajúceho odmietnutia neuplynula stanovená šesťmesačná lehota na jeho opätovné prerokovanie. Poistkou pred prípadnou svojvôľou šéfa NR SR má byť schvaľovanie programu schôdze poslancami.Ústavný súd SR nedávno rozhodol, že referendová otázka o skrátení volebného obdobia NR SR je protiústavná. Petíciu za referendum o predčasných voľbách iniciovala opozícia s odborármi, podporilo ju viac ako 585.000 ľudí.Legislatívny návrh na zmenu ústavy v súvislosti s referendom do NR SR predložil už opozičný Smer-SD. Ústavnoprávny parlamentný výbor však skonštatoval, že o návrhu možno rokovať až v decembri. Návrh je totiž podľa výboru v tej istej veci ako návrh nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, ktorý poslanci odmietli v júni. Do decembra tak plynie polročná lehota, počas ktorej o podobnom návrhu nemožno rokovať.