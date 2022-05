Hlas-SD: Zdravotníctvo skolabuje, ak nebude dofinancované

Bratislava 11. mája (TASR) - Mimoparlamentný Hlas-SD vyzval vládu, aby sa jej nosnou témou stalo zdravotníctvo. Pripomína akútnu potrebu dofinancovania zdravotníctva. Podpredseda strany Richard Raši na stredajšej tlačovej konferencii vyhlásil, že financie z rezervy vlády určené na následky pandémie by sa mali využiť okamžite, hovorí aspoň o 500 miliónoch eur.



Zdravotníctvo podľa strany skolabuje, ak nebude dofinancované. V celosvetovej štatistike úmrtí na ochorenie COVID-19 patríme podľa Rašiho do top desať krajín, pričom počet úmrtí u nás nedávno dosiahol číslo 20.000. Pripomenul, že obetí mohlo byť menej, ak by vláda neexperimentovala napríklad s plošným testovaním.



Ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nominant OĽANO) chýba podľa Hlasu-SD podpora, a to najmä od ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ktorý brzdí jeho návrhy. Mal by preto odísť z funkcie.



Podpredsedníčka strany Zuzana Dolinková tvrdí, že všetci pacienti pociťujú dôsledky nekompetentného manažovania rezortu zdravotníctva. Pripomenula predlžovanie čakacích lehôt, ako aj to, že záchranári nemajú podpísané zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Doplnila, že na základe optimalizácie siete nemocníc stále nie je známe, ako sa budú zariadenia kategorizovať.