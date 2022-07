Hlas-SD žiada od Lengvarského ďalšie výzvy na rekonštrukciu nemocníc

Bratislava 27. júla (TASR) - Mimoparlamentná strana Hlas-SD vyzýva ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby nečakal do septembra a okamžite vypísal ďalšie výzvy na čerpanie zdrojov z plánu obnovy na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc. Na stredajšej tlačovej konferencii to vyhlásila podpredsedníčka strany Zuzana Dolinková. Podľa jej slov je dôležité rýchlo spracovať výzvy a pokračovať v rekonštrukcii nemocníc, inak hrozí destabilizácia zdravotného systému.



Upozornila, že už je polovica leta a zatiaľ sa neurobilo nič okrem oznámenia výstavby univerzitnej nemocnice na bratislavských Rázsochách a nemocnice v Martine. Tvrdí, že už mali byť rozbehnuté výzvy na projekty pre ďalších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pretože nie je isté, či majú pripravené materiály. "Nie je isté či, ak sa výzvy vypíšu v septembri alebo niekedy inokedy na jeseň, nebudú mať ďalší čas, aby si pripravili dokumenty," povedala s tým, že ďalší čas navyše by mohol ohroziť čerpanie financií z plánu obnovy.



Dolinková tiež kritizuje nečinnosť vlády v súvislosti s výstavbou na Rázsochách. Obáva sa, že pre jej amaterizmus bude v roku 2024 ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre Bratislavčanov. V tejto súvislosti kritizuje aj nečinnosť samosprávy hlavného mesta a kraja. "Nevnímam 'interest' a záujem bratislavskej župy o to, aby tlačila na vládu a ministra zdravotníctva, aby ukázali, akým spôsobom bude zabezpečená dostupná zdravotná starostlivosť v Bratislave," povedala.



Ministerstvo zdravotníctva v reakcii pre TASR uviedlo, že výzvy z plánu obnovy sa vyhlasujú v najrýchlejších možných termínoch. Zároveň deklaruje, že výstavba národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave je pre vládu prioritou, o čom podľa neho svedčia všetky kroky, ktoré ministerstvo doposiaľ podniklo. "Podpísalo zmluvu na projektovú dokumentáciu, vláda schválila uznesenie, a taktiež má k dispozícii financie na samotnú realizáciu. Kým v minulosti vlády len deklarovali záujem výstavby nemocnice," priblížil rezort.



Na margo projektu výstavby Rázsoch ministerstvo podotklo, že už je podpísaná zmluva s dodávateľom projektovej dokumentácie vrátane medicínskeho vybavenia. "V prvom polroku 2026 bude stáť hrubá stavba, ktorá bude financovaná z prostriedkov plánu obnovy. Prví pacienti navštívia nemocnicu na prelome rokov 2028/2029," uviedlo s tým, že zároveň pracuje na legislatívnych zmenách, ktoré by pomohli zjednodušiť potrebné schvaľovacie procesy. Rezort tiež dodal, že pozorne a dlhodobo analyzuje vývoj zamestnanosti v sektore zdravotníctva a pripravuje konkrétne opatrenia na stabilizáciu zdravotníckeho personálu.



Vláda v júli rozhodla, že z plánu obnovy sa bude financovať výstavba nemocníc na bratislavských Rázsochách a v Martine. Všetky ostatné projekty, ktoré sa týkajú či už stavby menších nemocníc nie v pôsobnosti štátu alebo rekonštrukčných projektov, majú ísť cez výzvu v septembri.