Hlas-SD vyzýva na rezignáciu prezidenta Policajného zboru P. Kovaříka

Bratislava 28. júla (TASR) – Vedenie mimoparlamentného Hlasu - SD vyzýva na okamžitú rezignáciu prezidenta Policajného zboru Petra Kovaříka. Tvrdí, že neoprávnene a v rozpore so zákonom zastavil zásah inšpekcie Policajného zboru pri zaisťovaní kajúcnikov, u ktorých je podozrenie, že účelovo krivo vypovedali. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.



Strana žiada tiež okamžité odstúpenie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Zároveň aj vyšetrenie podozrenia ich protiprávnej činnosti. Chce tiež, aby prestali policajné čistky a šikana vyšetrovateľky, ktorá si iba robí svoju prácu. "Žiadame o vyvodenie politickej zodpovednosti Igora Matoviča (OĽANO), ktorý je podozrivý, že stojí za celým procesom manipulácie," tvrdí vedenie strany.



"Hlavnú zodpovednosť za tento stav a to, čo sa deje v polícii, nesie priamo samotný minister, ktorý je najslabším ministrom vnútra v histórii Slovenska a svojimi zákulisnými mocenskými hrami pri vyšetrovaní politických káuz, manažérskou neschopnosťou a morálnou dezintegritou už dávno nemá čo robiť na čele rezortu," dodali z Hlasu-SD.



Prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry začne tento týždeň trestné stíhanie v prípade prerušenia zaisťovacieho úkonu zo strany Prezídia Policajného zboru v prípade zásahu voči svedkom v kauzách Očistec a Judáš. Potvrdil to krajský prokurátor Rastislav Remeta. Kovařík uviedol, že je pripravený celú záležitosť s preverením použitia zásahovej jednotky a kroky, ktoré ho viedli k pochybnostiam o zásahu, vysvetliť orgánom činným v trestnom konaní.